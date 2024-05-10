احذري منها.. 10 أمراض تسبب الدوخة للأطفال

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يجب على الأم اصطحاب طفلها إلى الطبيب إذا كان يشعر
بالدوخة دائمًا، لأن الدوار عند الأطفال قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض
الأمراض.
أمراض تسبب الدوخة للأطفالونستعرض في التقرير التالي، الأمراض التي تسبب الدوخة
للأطفال، وفقًا لـ"الكونسلتو" نقلًا عن موقعي "Boston Children s Hospital" و"NHS".
1- الجفافيواجه الطفل صعوبة كبيرة في الحفاظ على توازنه عند
الوقوف أو المشي، إذا كان يعاني من الجفاف، لأن نقص السوائل بالجسم يؤدي إلى
الشعور بالدوخة.
2- الأنيمياقد تدل الدوخة على إصابة الطفل بالأنيميا، التي تنتج
عن نقص مستويات الحديد بالدم، مما يؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين، ومن ثم قلة
الأكسجين الذي تستقبله أعضاء الجسم.
3- قصور نشاط الغدة
الدرقيةلا تقتصر الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية على
البالغين فقط، بل من الممكن أيضًا أن يصاب بها الأطفال، ومن أبرز أعراضه:
- الدوخة.
- ضعف النمو.
- فقدان الوزن.
- اصفرار الجلد.
- الإمساك.
4- الصداع النصفي
الدهليزيتصبح الدوخة مؤشرًا على إصابة الطفل بالصداع النصفي
الدهليزي المرتبط بالتهاب الأذن الداخلية، إذا كان الدوار لديه يستمر من ساعات إلى
أيام، ويصاحبه حساسية تجاه الضوء.
5- التهاب العصب
الدهليزيمرض شائع بين الأطفال، تسببه عدوى فيروسية، عادةً ما
تشفى من تلقاء نفسه، وتعتبر الدوخة من الأعراض المنذرة به.
6- التهاب المتاهةيتشابه التهاب العصب الدهليزي مع التهاب المتاهة عند
الأطفال في الشعور بالدوخة، ولكن الدوار في الأخير غالبًا ما يكون مصحوبًا بفقدان
السمع.
7- الدوار الموضعي
الانتيابي الحميد BPPV اضطراب في الأذن الداخلية يختفي دون علاج في غضون 6
أسابيع، يشعر الطفل المصاب به بدوخة مفاجئة عند تحريك رأسه، بالإضافة إلى الغثيان
والقيء ورأرأة العين.
8- الدوخة الوضعية
الإدراكية المستمرة PPPD حالة مرضية مزمنة، تجعل الأطفال يشعرون بالدوار دائمًا
ويعانون من ضعف التركيز وفقدان الذاكرة، ومن أكثر أسبابه شيوعًا "إصابات
الرأس".
9- عيوب القلب
الخلقيةقد تدل الدوخة على وجود عيب خلقي في قلب الطفل، خاصةً
إذا كانت تظهر عليه الأعراض التالية في الوقت نفسه:
- ازرقاق الجلد أو الشفاه.
- سرعة ضربات القلب.
- ضيق التنفس.
- ألم الصدر.
- تورم الأطراف.
- تورم حول العين.
- تورم البطن.
- التعب الشديد.
- الإغماء أثناء ممارسة الرياضة.