أخصائية تكشف خطورة الإنفلونزا على صحة الحوامل

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حذرت أخصائية النساء والولادة الدكتورة أولغا روديونوفا من تأثير الإنفلونزا على صحة النساء الحوامل حيث يمكن أن تبطئ نمو الجنين.





الأشهر الثلاثة الأولى اضافة اعلان



تشخيص حالة الأم والجنين:



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وقالت إن أخطر فترة هي الأشهر الثلاثة الأولى، التي خلالها تتشكل أعضاء الطفل وأجهزته. لذلك يجب على الحامل أن تكون حذرة بشكل خاص خلالها".وأوضحت أن إصابة المرأة الحامل بالإنفلونزا في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل يزيد من خطر إصابة الجنين بعيوب، والإجهاض التلقائي.وأضافت: إذا استمر الحمل، هناك خطر الإصابة بنقص السائل السلوي وتأخر نمو الجنين.وتقول: "قد يحدث على خلفية الإنفلونزا، في الثلثين الثاني والثالث تأخر في نمو الجنين واضطراب في المشيمة (التي تضمن قدرة الطفل على البقاء). بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر كبير لإصابة المرأة الحامل بفقر الدم".ويعتمد تشخيص حالة الأم والجنين، بالإضافة إلى الثلث الذي مرضت فيه المرأة، على عوامل أخرى، مثل العادات السيئة، والوزن الزائد، والأمراض والمضاعفات المصاحبة، وشدة العملية المعدية واستشارة الطبيب وبدء العلاج.كما يجب غسل اليدين بالصابون؛ واستخدام معقمات الأيدي المحتوية على الكحول، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وعدم لمس العينين والأنف والفم.وأضافت: "يجب أن نتذكر أن الوقاية تقلل من خطر الإصابة بالمرض، ولكنها لا تستبعد الإصابة تماما. لذلك في حالة ظهور أعراض الإنفلونزا، يجب على المرأة الحامل طلب المساعدة الطبية فورا".