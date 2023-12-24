هذه الفاكهة لاغنى عنها في وجبة الإفطار للوقاية من أمراض القلب

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على الرغم من أن أمراض القلب والدورة الدموية في بعض الحالات قد تكون أكثر عرضة وراثيًا للإصابة بأمراض القلب، إلا أنها يمكن أن ترتبط أيضًا بعوامل نمط الحياة. اضافة اعلان

ويزيد بارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى السمنة والتدخين، خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا، فإن مراقبة ما تأكله هي إحدى الطرق للمساعدة في الحماية من أمراض القلب.





نظام غذائي متوازن للقلب



التوت ومضادات الأكسدة



التوت يحمي من أمراض القلب



علامات الإصابة بأمراض القلب



وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول نظام غذائي متوازن، يشمل الإكثار من الفواكه والخضروات والكربوهيدرات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والبروتين ومنتجات الألبان.غير أنه يجب في المقابل، التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح والسكر.وكشفت كيري بيسون، أخصائية التغذية عما يمكن إضافته إلى النظام الغذائي لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.وقالت لصحيفة "إكسبريس": "التوت، مثل التوت الأزرق، والتوت، والتوت الأسود، وتوت الأكاي، والتوت البري، وتوت غوجي، هي من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها إذا كنت تتطلع إلى دعم صحة القلب".وأضافت أخصائية التغذية: "يمكنك تناولها طازجة، أو للراحة، يمكنك أيضًا استخدام التوت المجمد أو المجفف أو حتى المعلب - اختر تلك التي لا تحتوي على سكر مضاف".وتابعت: "يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين. لقد ثبت أن هذه الأصباغ، التي تعطي الفواكه والخضروات الحمراء والزرقاء والأرجوانية لونها النابض بالحياة، تقلل الالتهاب وتخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتكافح أيضًا الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي".ووفقًا لـ بيسون: "ينتج الإجهاد التأكسدي عن الجذور الحرة الضارة، والجزيئات غير المستقرة التي تحدث أثناء عملية التمثيل الغذائي الطبيعي أو الناجمة عن التعرض للتلوث أو الإشعاع أو دخان السجائر.وحذرت من أنه "يمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب، ويعتقد أنها عامل رئيسي في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية".وأشارت إلى دراسة أجريت عام 2021، ونُشرت في مجلة "فرونتيرز إن نيوترشن"، والتي أكدت أن تناول التوت الغني بالأنثوسيانين يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت: "في الختام، قامت هذه الدراسة بتحديث وتوسيع الأدلة السريرية والوبائية الحالية حول الأدوار الوقائية للأنثوسيانين المنقى والتوت الغني بالأنثوسيانين على صحة القلب والأوعية الدموية".وأضافت: "تشير نتائجنا إلى أن الاستهلاك المنتظم للأنثوسيانين المنقى أو التوت الغني بالأنثوسيانين يمكن أن يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خصائصها المضادة للالتهابات وخفض الدهون".ونصحت اختصاصية التغذية بـ "أخذ الأنثوسيانين والتوت الغني بالأنثوسيانين في الاعتبار عند صياغة الأنظمة الغذائية الوقائية للقلب في المستقبل".وحذرت أخصائية التغذية من بعض علامات الإصابة بأمراض القلب.وأضافت: "تشمل أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية الدوخة وضيق التنفس وألم الصدر، ولكن يمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة جدًا من الأعراض - أو حتى عدم وجود أعراض على الإطلاق - لذا من الأفضل التحدث إلى طبيبك للحصول على المشورة".