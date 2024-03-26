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4 أطعمة احذر تناولها على السحور.. ماذا عن الفواكه المجففة؟

فواكه مجففة
فواكه مجففة
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تعتبر وجبة السحور مهمة للصائمين، حيث جاء في السنة المطهرة الحث على المواظبة عليها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" تسحروا فإن السحور بركة".اضافة اعلان

فواكه يجب تجنبها على السحور:


ويفضل البعض تناول الفواكه على السحور لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام، ولكن هناك أنواع قد ترفع نسبة السكر في الدم، ومنها بحسب ما ذكره موقع "health":
1-الفاكهة المعلبة: تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذا يجب على مرضى السكري تجنب تناولها على السحور.
2- الموز: يؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من السكر.
3- الأناناس: يحتوي هذا النوع من الفواكه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تتحول إلى سكر في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر.
4- الفواكه المجففة: تحتوي الفواكه المجففة المحلاة على نسبة عالية من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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