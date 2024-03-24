الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

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تحذير مهم: طريقتان لتناول أدوية الغدد في رمضان

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الغدة الدرقية
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كشفت وزارة الصحة، أنه لصحتك في رمضان يجب أخذ دواء الغدة الدرقية على معدة فارغة.

تحذير مهم: طريقتان لتناول أدوية الغدد في رمضاناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يجب أخذ دواء الغدة الدرقية "ليفو ثيروكسين" على معدة فارغة، وذلك لتجنب تأثره بالأطعمة والأدوية الأخرى.
وأضافت أن دواء الغدة الدرقية "ليفو ثيروكسين"، يمكن تناوله أثناء الصيام بطريقتين:
1 – بعد تناول الإفطار يجب التوقف عن تناول أي طعام لمدة 4 ساعات، ومن ثم تناول دواء الغدة والانتظار لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام.
2 – بعد تناول تمرة أو كوب ماء، يمكن تناول دواء الغدة تم الانتظار من 30 إلى 60 دقيقة، ثم تناول طعام الإفطار.

هرمونات الغدة الدرقية

وتنتج الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات الرئيسة: الثيروكسين T-4، وثلاثي يودوثيرونين T-3، وتُؤثر هذه الهرمونات في كل خلية من خلايا الجسم في ضبط معدل استخدام الدهون والكربوهيدرات، وتساعد على التحكم في درجة حرارة الجسم، وتؤثر في سرعة القلب، وتساعد كذلك على التحكم في كمية البروتين الذي ينتجه الجسم.



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