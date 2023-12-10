36 % من المصابين بالخرف لا يعرفون أنهم مصابون به

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كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الخرف في إنجلترا أن حوالي 36% من الأشخاص المصابين بالخرف لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة.



وأشار التقرير بحسب - موقع ( sciencealert )- إلى أشياء يمكن أن يفعلها أخصائيو الصحة والرعاية لتحسين اكتشاف العلامات المبكرة للخرف، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت تعتقد أن أحد المقربين إليك يعاني من هذه الحالة؟ وكيف يمكنك طرح الموضوع معهم؟. اضافة اعلان





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أشياء مفيدة يجب معرفتها



الخوف الأكبر



- إن الشخص الذي كان دائمًا واعيًا ومنظمًا في بداية الانهيار يختلف تمامًا عن الشخص المشتت العقل الذي يكون أكثر تشتتًا قليلاً.- يمكن أن يؤثر الحزن والتوتر على الذاكرة ولكن ليس بداية الإصابة بالخرف.- هناك تغييرات مرتبطة بالعمر في الإدراك. فنحن نأخذ وقتًا أطول للتعلم عندما نتقدم في السن.فإذا رأيت هذه التغييرات تحدث في فترة زمنية قصيرة (أسابيع أو أيام)، فمن غير المرجح أن يكون ذلك بسبب الخرف ويمكن أن يكون شيئًا أكثر خطورة.يذكر التقرير أن الخرف هو أحد أعظم المخاوف في عصرنا، ويمكن أن يؤدي الرعب الناتج عن فقدان الذات إلى تجنب الأشخاص مناقشة المشكلة، أو مناقشتها بطريقة غير مفيدة (مثل الانتقاد أو الإذلال عن غير قصد) أو مناقشتها مع أقارب آخرين، ولكن ليس مع الشخص الذي يلاحظون تغيرات فيه، وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في انعدام الثقة.