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لكبار السن.. 5 نصائح مهمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل في الشتاء

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
أ أ
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يوضح الأطباء، أن التهاب المفاصل يعد حالة صحية منتشرة خلال فصل الشتاء خاصة لدى كبار السن.
وسبب ذلك يرجع إلى برودة الطقس وفقا لموقع onlymyhealth ، موضحا أن أن القيام بإتباع بعض العادات والنصائح يعد من الأمور الجيدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل حدة الأعراض المرتبطة بالمرض. اضافة اعلان

نصائح لتقليل آلام التهاب المفاصل:


- المحافظة على النشاط البدني
يعد النشاط البدني المنتظم  من الأمور المهمة في تقليل أعراض لتهاب المفاصل، فتساعد بعض التمارين مثل المشي أو السباحة، في الحفاظ على مرونة المفاصل، وتقليل ألم التهاب المفاصل. 
- الحفاظ على وزن صحي
زيادة الوزن تتسبب في زيادة الشعور بألم المفاصل، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، وعند التخلص من الوزن الزائد فأنت تقلل من حدة التعرض للألم الشديد. 
- ارتداء ملابس ثقيلة
الحفاظ على الدفء أمر ضروري لمرضى التهاب المفاصل، فيساعد ارتداء الملابس الثقيلة  علي الحفاظ على درجة حرارة مريحة للجسم، وتوصي مؤسسة التهاب المفاصل باستخدام التآكل الحراري والحفاظ على تغطية الأطراف خلال الأشهر الباردة.
- تناول الأطعمة الصحية
حيث تتمتع أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائص مضادة للالتهابات، ولذا تناولها  قد تفيد مرضى التهاب المفاصل وتقليل الألم المتواجد في المفاصل. 
- مكملات فيتامين د
الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د قد يساعد في  تحسن وإدارة التهاب المفاصل، ولذا عليك التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي. 

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