دراسة توضح دور الأطعمة الصحية في الوقاية من الخرف

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كشفت دراسة حديثة، عن أدلة جديدة لفهم أفضل لتأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية للمسنين، خاصة حمية البحر المتوسط.





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نظام البحر المتوسط الغذائي



وأوضحت الدراسة، التي أجريت بجامعة برشلونة علاقة وقائية بين النظام الغذائي للبحر المتوسط والتدهور المعرفي لدى المسنين.وخلال الدراسة، استخدم الباحثون مقياساً للمؤشرات الحيوية في الدم يعتمد على المستويات الأساسية للأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ومستقلبات البوليفينول المشتقة من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وغيرها من المواد الكيميائية النباتية.وتعتبر هذه العلامات الرئيسية في حمية البحر المتوسط، مسؤولة عن فوائده الصحية حسب "مديكال إكسبريس".وخضع المشاركون لفحوصات للدم، وعينات الأمعاء، إلى تقييم مستوى التدهور المعرفي، 5 مرات على مدى 12 عاماً.وتم خلال الدراسة، متابعة لـ 840 شخصاً تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وتم التوصل إلى أن الالتزام بالنظام الغذائي للبحر المتوسط يرتبط عكسياً بالتدهور المعرفي على المدى الطويل لدى كبار السن.وتعتمد هذه الحمية على الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والمكسرات، وزيت الزيتون، واللحوم البيضاء مثل الأسماك وصدر الدجاج.