10 نصائح مهمة لعلاج ومنع ارتفاع ضغط الدم

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وجه د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والغدد الصماء والسمنة نصائح مهمة لضبط ارتفاع ضغط الدم.





أهمية علاج ضغط الدم اضافة اعلان



نصائح لعلاج ومنع ارتفاع ضغط الدم



وقال الجهني عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "إن يجب الاهتمام بعلاج ضغط الدم للأسباب التالية:- منع الجلطات الدماغية بنسبة ٤٠٪- منع الجلطات القلبية بنسبة ٢٥٪- منع فشل عضلة القلب بنسبة ٥٠٪- منع الفشل الكلوي بأذن الله- المحافظة على الوزن وفقدان الوزن إذا كان في حالة زيادة- تقليل السكريات البسيطة- تقليل الملح في الطعام- التقليل من تناول المسكنات- نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة غنى بالخضروات 🥗 والفواكه بإعتدال- إدارة الضغوط والقلق- الإقلاع عن التدخين- ممارسة الرياضة- تناول ادوية الضغط بإنتظام- المتابعة لضبط جرعات الدواء