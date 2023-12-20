مسؤول يكشف مفاجأة عن المصابين بارتفاع ضغط الدم في المملكة (فيديو)

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كشف رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، د. صالح الشرفاء، أن هناك 2 مليون شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم في المملكة.

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مليار ونصف شخص مصابون بضغط الدم



ربع سكان المملكة من الأطفال مصابون بالضغط



أهم محاور المؤتمر العالمي لارتفاع ضغط الدم



الصحة العالمية تكشف الأثر المدمر لارتفاع ضغط الدم



أربعة من كل خمسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم



تأثيرات الإصابة بارتفاع ضغط الدم



وأوضح في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن هناك أكثر من مليار إلى مليار ونصف مصابون بضغط الدم على مستوى العالم.وبين أن ربع سكان المملكة من سن الولادة وحى 14 سنة، يوجد 3،75% منهم مصابون بارتفاع ضغط الدم، ولذلك رأت الجمعية عقد مؤتمر يشارك فيه خبراء محليين وعالميين ليكون المؤتمر العالمي لارتفاع ضغط الدم هو الأول من نوعه.وأضاف أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها التركيز على نمط الحياة الصحي مع كيفية قياس ضغط الدم خصوصًا المتنقل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والبحث الطبي، ومعالجة ضغط الدم لدى الأطفال، إضافة إلى وضع إستراتيجيات للهيئات الصحية لينعم أطفال وشباب المملكة بصحة جيدة.يأتي هذا في وقت أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي الأول حول الأثر المدمر لارتفاع ضغط الدم وكيفية مكافحة هذا القاتل الصامت.وكشف التقرير أن أربعة من كل خمسة أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يحصلون على العلاج المناسب، داعيًا البلدان إلى توسيع نطاق التغطية، وتجنب 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و 2050 .وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على واحد من كل ثلاثة بالغين في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتلف الكلى والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

وقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بين عامي 1990 و 2019 من 650 مليونًا إلى 1,3 مليار شخص، وما يقرب من نصفهم لا يدركون حالتهم، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع البالغين المصابين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولفت التقرير إلى أن تغيير أنماط الحياة يساعد في خفض ضغط الدم ومنع المضاعفات المرتبطة به، مثل اتباع نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التبغ، وممارسة النشاط البدني، والتحكم في ارتفاع ضغط الدم بالأدوية .

