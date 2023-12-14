الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تعرف عن داء السكري من نوع لادا؟

السكري
السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح د. ناصر الجهني استشاري أمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري المقصود بداء السكري من نوع لادا.


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": داء السكر من نوع "لادا" LADA، يشخص عادة بالغلط على انه النوع الثاني من السكري في البداية ويسمى السكري نوع 1.5 ".اضافة اعلان

السكري من نوع لادا


وأضاف "يأخذ خصائص من النوع الأول للسكري (وجود مناعه ذاتيه) وتحليل إيجابي للإجسام المضادة بالدم مثل  Anti-GAD 65 وغيرها من الأجسام المضادة الاخرى ".
وتابع "يأخذ خصائص من النوع الثاني حيث يكون العمر أكثر من ٢٥ سنه وقد يستجيبوا للحميه والأدوية عن طريق الفم في بداية المرض وقد تمتد الاستجابة لسنوات ولكن بعد كذا يحتاجوا الانسولين ".
وختم الجهني بقوله : "بمعني آخر لديهم أجسام مضاده بالدم مثل النوع الاول ولكن العمر أكبر وقد يعالجوا في البداية عن طريق حبوب السكر ويستجيبوا لها وبعد ذلك يحتاجوا حقن الانسولين ".

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)


اقرأ أيضا

جمعية القلب: تسجيل 4500 إصابة بجلطة قلبية حادة في الكويت خلال 7 أشهر

مخاطر الأنفلونزا على النساء الحوامل.. وأبرز طرق الوقاية

هل تعاني من الإرهاق وصعوبة عند الاستيقاظ؟.. دراسة تكشف السبب

متى يشير الأرق إلى وجود مشاكل في القلب؟.. تعرف على الأعراض

بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كثرة التبول 4:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

هل تتبول كثيرًا؟.. 7 أشياء تفسر لك السبب

قصور القلب 9:30 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. دواء للسكري يقلل أمراض القلب

السكري 2:47 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دراسة: زيادة الأحماض الأمينية في الطعام ترفع خطر الإصابة بمرض خطير

السكري 10:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

استشاري يحذر مرضى السكري: لا تتناول هذا النوع من الفطور

اقرأ أيضا

تورم القدمين
12:16 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تورم القدمين.. متى يجب عليك أن تشعر بالقلق؟

الفواكه
10:25 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

7 أنواع من الفواكه يُنصح بتناولها على معدة فارغة

الكوليسترول
6:00 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

استشاري يوضح نسبة الكوليسترول الطبيعية للشخص السليم

مرضى الروماتيزم
4:44 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

ما الذي يجب أن نأكله ونشربه عندما نكون مرضى؟.. الخبراء يجيبون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجراد الصحراوي
7:00 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجراد الصحراوي يجتاح محافظات مكة 40 يوما.. ووقاء يكشف طرق المقاومة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

ضريبة القيمة المضافة بالمملكة - احتساب
5:59 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

وزير الخارجية - اجتماع دول الكاريبي
5:57 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يدعو دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة

بطاقة تقدير
5:34 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

بطاقة تقدير من التأمينات.. تعرف على خدماتها وخطوات التسجيل

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "حساب المواطن" بخصوص تحديث بيانات المستفيدين