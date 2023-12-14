ماذا تعرف عن داء السكري من نوع لادا؟

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري أمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري المقصود بداء السكري من نوع لادا.



وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": داء السكر من نوع "لادا" LADA، يشخص عادة بالغلط على انه النوع الثاني من السكري في البداية ويسمى السكري نوع 1.5 ". اضافة اعلان





السكري من نوع لادا



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وأضاف "يأخذ خصائص من النوع الأول للسكري (وجود مناعه ذاتيه) وتحليل إيجابي للإجسام المضادة بالدم مثل Anti-GAD 65 وغيرها من الأجسام المضادة الاخرى ".وتابع "يأخذ خصائص من النوع الثاني حيث يكون العمر أكثر من ٢٥ سنه وقد يستجيبوا للحميه والأدوية عن طريق الفم في بداية المرض وقد تمتد الاستجابة لسنوات ولكن بعد كذا يحتاجوا الانسولين ".وختم الجهني بقوله : "بمعني آخر لديهم أجسام مضاده بالدم مثل النوع الاول ولكن العمر أكبر وقد يعالجوا في البداية عن طريق حبوب السكر ويستجيبوا لها وبعد ذلك يحتاجوا حقن الانسولين ".