يؤدي إلى أمراض مميتة.. توصيات لتنعم بنوم صحي وهانئ

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قالت الجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم إن قلة النوم تنطوي على مخاطر صحية عديدة تتمثل في التعب والإرهاق أثناء النهار، والصداع وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود، وبطء ردة الفعل. اضافة اعلان





أمراض مميتة



توصيات لتنعم بنوم صحي



كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري، وهي أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.وأضافت الجمعية أن مقدار النوم الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ساعات.وللاستمتاع بنوم صحي وهانئ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية:1 - حافظ على مواعيد نوم منتظمة.2 - حافظ على بيئة نوم هادئة، حيث ينبغي إطفاء التلفاز والهاتف الذكي والحاسوب قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش.3 - قم بتهوية غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش. وتأكد من أن درجة حرارة الغرفة مريحة، علما بأن درجة حرارة الغرفة الثابتة البالغة 24 درجة مئوية تساعد على النوم.4 - تجنب القيام بالأشياء التي تزعجك أو تضغط عليك قبل النوم مباشرة.5 - لا تمارس الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، لأن الرياضة تنشط الجسم، وبالتالي يصعب على الكثير من الأشخاص النوم.6 - تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في المساء؛ لأن هذه المشروبات لها تأثير منبه ومحفز. وبالتالي يمكن أن تعيق النوم أو الاستمرار في النوم.7 - لا تذهب إلى الفراش بمعدة ممتلئة كثيرًا أو فارغة، تناول وجبة العشاء -على أن تكون خفيفة- قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.8 - يراعى أن مسار اليوم يؤثر على جودة النوم، حيث يساعد قضاء نصف ساعة في الشمس في الصباح على إيقاف إنتاج هرمون النوم الميلاتونين. كما أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة بعد الظهر تساعد على النوم لاحقًا وتزيد من مقدار النوم العميق