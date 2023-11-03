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من تناول البيض إلى التقليل من الفاكهة.. 5 تعديلات غذائية لحياة صحية وتجنب الوفاة المبكرة

تناول البيض
البيض مصدر للبروتينات
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قدم الدكتور إريك بيرج، خبير التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح التي تساعد على العيش في حياة صحية وتجنب الوفاة المبكرة.اضافة اعلان
ووفقًا له، فإن الطريقة الجيدة لطول العمر هي النظر إلى السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم وهو الأزمات القلبية.
وفي حين يُشار إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في كثير من الأحيان باعتباره المحرك الرئيس لمشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد حذر الدكتور بيرج من عامل واحد يشكل خطرًا أكبر وهو مقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين

وأوضح في حديثه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة هائلة تصل إلى 540%.
وقال الدكتور بيرج: "هذا يذهلني لأنني لا أعرف حتى ما إذا كان الأطباء ينظرون إلى مقاومة الأنسولين كمؤشر حيوي أو عامل خطر على الإطلاق".
وأشار إلى أن مقاومة الأنسولين لا تؤدي فقط إلى مرض السكري، بل تؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءًا من ارتفاع ضغط الدم إلى متلازمة التمثيل الغذائي.
لذلك، إذا كنت تريد الوصول إلى سن 100 عام، فأنت بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، كما يقول.
وأضاف: “إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول، كل ما عليك فعله هو تحسين مقاومة الأنسولين. اجعل الأنسولين أكثر حساسية وأقل مقاومة مع استقرار نسبة السكر في الدم. هذا هو الإجراء الأكثر أهمية من أي شيء يمكنك القيام به".

5 تعديلات سهلة

وحدد الطبيب، خمسة تعديلات سهلة على نمط الحياة يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك.

1. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

أوضح الدكتور بيرج أن "أفضل طريقة" للبدء هي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، المعروف أيضًا باسم النظام الغذائي الكيتوني.
وحذر من أن الكربوهيدرات على شكل حبوب كاملة غالبًا ما يتم الترويج لها لفوائدها الصحية، إلا أنها لا تزال تزيد من نسبة السكر في الدم.

2. الصيام المتقطع

نصيحة أخرى قدمها الدكتور بيرج هي تطبيق الصيام المتقطع في روتينك اليومي والاستغناء عن الوجبات الخفيفة.
وفي حين أن هناك العديد من الأساليب المختلفة لهذا النظام الغذائي الشهير، يتضمن أحدها تناول الطعام خلال فترة ثماني ساعات كل يوم. 

3. لا تخفض الكولسترول

على الرغم من أنك قد تميل إلى إبقاء مستويات الكولسترول منخفضة من أجل منع تطور السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم.
لكن الطبيب قال إن ارتفاع مستويات الكولسترول "الضار" LDL، يمكن أن تكون مفيدة بالفعل.
وشرح الأمر بقوله: "عندما يكون مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك منخفضًا، فإنك لا تعيش طويلاً كما لو كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك أعلى. عندما يكون LDL أعلى، فإنه يمكن أن يطيل عمرك. ربما تكون هذه معلومات جديدة بالنسبة لك".
يشارك الكوليسترول في مجموعة كاملة من العمليات، بدءًا من إنتاج فيتامين د إلى إنتاج الكورتيزول، وهو الهرمون الذي تحتاجه لمواجهة التوتر والتخلص من الالتهابات.
لذلك، أوضح الطبيب، أنه لا ينبغي عليك محاولة التقليل من البروتينات أو خفض نسبة الكوليسترول لديك. وقال: "لا تخافوا من الكولسترول في الأطعمة الطبيعية مثل البيض واللحوم والجبن وأشياء من هذا القبيل".
ويعود السبب إلى البروتينات الخالية من الدهون التي تحفز الأنسولين "أكثر من غيره".

4. الإكثار من تناول الخضراوات


الشيء الآخر المثير للدهشة الذي كشفه الطبيب هو الآثار السلبية للفاكهة على الجسم. 
وأوضح الدكتور بيرج أن الفواكه مليئة بالفركتوز الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم ويخلق في النهاية مقاومة للأنسولين.
لكن يمكن للخضراوات أيضًا أن توفر الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة دون زيادة نسبة السكر في الدم.
بالإضافة إلى ذلك، فهي "مليئة" بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن "رئيسية" يمكن أن تساعد في مشكلة مقاومة الأنسولين، وفقًا للدكتور بيرج.

5. ممارسة الرياضة


وأضاف أن ممارسة الرياضة كإجراء يمكن أن "تحسن بشكل كبير" مقاومة الأنسولين.
وخلص الطبيب إلى القول: "إن الجمع بين كل هذه الأشياء التي ذكرتها سيضمن لك بالتأكيد أن تعيش لفترة أطول".


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