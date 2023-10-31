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7 فوائد مذهلة لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية.. أهمها الثالثة

الرياضة الصباحية
ممارسة الرياضة
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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بصفة دورية للوقاية من الأمراض ومشاكل العظام، وتعزيز الصحة النفسية.

ويوضح الأطياء، أن ممارسة الرياضة لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان وتوفر العديد من الفوائد الصحية والنفسية. اضافة اعلان

أهمية ممارسة الرياضة


وإليك بعض الأسباب التي تجعل ممارسة الرياضة ضرورية:

تساهم الأنشطة الرياضية المنتظمة في تقوية عضلة القلب، وتحسين نسبة الكولسترول في الدم، وتخفيض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة القلبية والجلطات الدموية.

1. اللياقة البدنية والقوة العضلية: يساعد ممارسة الرياضة في تحسين اللياقة البدنية وزيادة القوة العضلية.

أيضا تساهم التمارين الرياضية في زيادة القدرة على التحمل، وتحسين القوة والمرونة، وتعزيز القدرة على أداء الأنشطة اليومية بكفاءة.

3. صحة العظام والمفاصل: يعمل ممارسة الرياضة على تقوية العظام والمفاصل، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام. تعزز التمارين الوزنية والتحملية نمو العظام وتعزيز كثافتها، كما تساعد في تحسين مرونة المفاصل وتقويتها.

3. صحة القلب والأوعية الدموية: يعمل ممارسة الرياضة على تعزيز صحة القلب وتحسين الدورة الدموية.

4. التحكم في الوزن وحرق السعرات الحرارية: يعد ممارسة الرياضة وسيلة فعالة للتحكم في الوزن وحرق السعرات الحرارية الزائدة. تساهم الأنشطة الرياضية في زيادة معدل الأيض، والتحكم في مستوى الدهون في الجسم، وتعزيز عملية حرق السعرات الحرارية.

5. تحسين المزاج والصحة النفسية: يعتبر ممارسة الرياضة وسيلة فعالة لتحسين المزاج والصحة النفسية.
يفرز الجسم خلال ممارسة التمارين الرياضية هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية والشعور بالراحة النفسية.

6. التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية: يعتبر ممارسة الرياضة فرصة للتواصل الاجتماعي وبناء العلاقات الاجتماعية. يمكما تعمل ممارسة الرياضة على تعزيز الانضباط والتحمل وروح الفريق، ويمكن أن تكون فرصة للمشاركة في الأنشطة الجماعية مثل الفرق الرياضية والنوادي الرياضية.

بشكل عام، ينصح بممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، بمعدل 30 دقيقة في اليوم.
ويمكن تقسيمها إلى فترات قصيرة مثل 10 دقائق مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. يمكن اختيار أنشطة رياضية مثل المشي السريع، ركوب الدراجة، السباحة، رياضة الجري، أو أي نشاط آخر يتناسب مع قدرات واهتمامات الشخص.

أهمية استشارة الطبيب


مع ذلك، يجب أن تتم ممارسة الرياضة بطريقة آمنة ومناسبة للشخص. قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد.
وينصح التشاور مع الطبيب، خاصة إذا كان هناك أي مشاكل صحية موجودة. يجب أيضًا تنويع أنواع التمارين وتوفير فترات راحة للجسم للتعافي بين الجلسات الرياضية.

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