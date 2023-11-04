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دراسة تحذر من الإفراط في تناول الملح.. يسبب مرضاً خطيراً

الملح
الملح
أ أ
حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن استخدام الملح بكثرة، يلعب دوراً في زيادة الالتهابات والسمنة التي تؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2.

وأوضح الدكتور لو تشي، الباحث الرئيسي من جامعة تولين: "نحن نعلم بالفعل أن الحد من الملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الدراسة تظهر أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 أيضاً".اضافة اعلان

خطورة الإفراط في تناول الملح

وتابعت الدراسة بيانات أكثر من 400 ألف شخص بالغ مسجلين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة حول تناولهم للملح، على مدار ما يقرب من 12 عاماً، شهدت تطور أكثر من 13 ألف إصابة بالسكري.

ووفق "هيلث داي"، تبين أن الذين أضافوا الملح أثناء تناول الطعام على المائدة "أحياناً" أو "عادة" أو "دائماً"، زاد لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 13% و20% و39%، على التوالي.

خطر الإصابة بالسكري

وشددت نتائج الدراسة على التخلص من عادة إضافة الملح إلى الطعام على المائدة، خاصة للمعرضين لخطر الإصابة بالسكري، وحثّت نتائج الدراسة على مراقبة كمية الملح في الطعام، وعدم الإفراط في تناوله للوقاية من السكري.

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