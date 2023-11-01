الاكتئاب يسبب الوفاة المبكرة للمصابين بهذا المرض المزمن

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كشفت دراسة جديدة في جامعة ولاية نيو ميكسيكو، أن الاكتئاب يمكن أن يسبب الوفاة المبكرة بين البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2.





الاكتئاب:

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ووجدت الدراسة التي استندت إلى بيانات المسح الوطني الأمريكي، أن 10% من مرضى السكري لديهم اكتئاب.ونُشرت الدراسة على موقع ساينس دايركت، وتم تحليل بيانات الصحة والتغذية لبرنامج المسح الوطني بين عامي 2005 و2010م، وسلط البحث الضوء على عينة عددها 14920 مريضاً بالسكري، لرصد نسبة الوفيات بينها. ووجد البحث أن المصابين بالسكري أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمقدار 1.7 مرة، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذا المرض.ودعت النتائج إلى ضرورة توعية الأطباء بالحاجات النفسية والاجتماعية للمصابين بالسكري، وأوصت بدمج التدابير المناسبة لعلاج مشكلات الصحة النفسية في الرعاية الأولية والمتخصصة للمرضى.