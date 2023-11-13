"وبشر الصابرين".. امرأة بنجران تضع مولودها الأول بعد انتظار 16 عاماً

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شهد مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران، ولادة امرأة في العقد الخامس من العمر، بعد فترة عقم وانتظار استمرت 16 عاماً، تخللها إجراء عمليتين تلقيح لم تتكلل بالنجاح. اضافة اعلان





صحة نجران



3582 مولود



وأوضحت صحة نجران، أن المريضة راجعت المستشفى، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، أعطِيت توصيات تساعدها -بفضل من الله- في تحقيق حلمها من خلال إجراء التلقيح المجهري، التي تكللت ولله الحمد بالنجاح وتأكيد الحمل، وتابعت مراحل الحمل ثم تلقت العلاج والمتابعة من المختصين بالمستشفى حتى تقرر إجراء ولادة مبكرة بعد مرور 29 أسبوعاً من الحمل وذلك للمحافظة على حياة المولود، وأجريت العملية بنجاح وتمت الولادة، ورزقت الأم بطفلة تزن 1100 جرام، وخرجتا من المستشفى وهما بصحةٍ جيدة بعد تقديم الرعاية الطبية لهما.وأفادت صحة نجران أن عدد المواليد بمستشفى الولادة والأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، بلغ 3582 مولوداً، فيما قدّم المستشفى خدماته خلال نفس الفترة لـ 53422 مراجعاً لقسم الطوارئ، و 33591 مراجعاً للعيادات الخارجية، و إجراء 360833 فحصاً مخبرياً، و بلغت حالات التنويم 7406 حالات.