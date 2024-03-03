نوبات الهلع.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

أ أ

نوبة الهلع عبارة عن نوبة خوف شديدة تصيب الجسم عند تعرض الإنسان لضغوطات نفسية شديدة، مما يحفز ردود الأفعال الجسدية.





كيف تحدث نوبات الهلع في الجسم؟



أعراض نوبة الهلع



لا تفتح الشبابيك أثناء نوبة الهلع



الوقاية من نوبات الهلع



وحول الموضوع قال الطبيب النفسي، يفغيني بوزدنياكوف، خلال أحد البرامج الطبية على قناة "روسيا" التلفزيونية: "نوبات الهلع هي حالات مرتبطة بإجهاد الجهاز العصبي ونقص الحديد في الجسم، وترتبط هذه الحالات باضطرابات نظم القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، إذ يقوم الجهاز العصبي في الجسم بتحفيز القلب ورفع معدلات الضغط".وأضاف: "يصاحب هذه النوبات عادة شعور بالخوف وسرعة في ضربات القلب، وصعوبة بالتنفس، وبرودة في الأطراف، وتشنجات، واضرابات في الجهاز الهضمي.تَبدأ نوبات الهلع عادة فجأة، دون سابق إنذار. يُمكن حدوثها في أي وقت، أثناء قيادتك للسيارة أو نومك أو وجودك في أحد المراكز التجارية أو في منتصف اجتماع عمل.وقد تَشعر بنوبات هلع بين الحين والآخر، أو قد تَحدث بشكل متكرر، وفقًا لـ"مايو كلينيك".ولنوبات الهلع أشكال متعددة، لكن عادة ما تَبلغ الأعراض ذروتها خلال دقائق. قد تَشعر بالإرهاق والإنهاك بعد أن تَهدأ نوبة الهلع.تَتضمن نوبات الهلع عادة بعض هذه العلامات أو الأعراض:- الشعور بالهلاك المحدق أو الخطر- الخوف من فقدان السيطرة أو الوفاة- معدل خفقان سريع بالقلب- التعرُّق- الارتعاش أو الاهتزاز- ضيق في التنفس أو ضيق في الحلق- القُشَعْريرة- الهبَّات الساخنة- الغثيان- تقلص في البطن- ألم الصدر- الصداع- الدوخة أو الدوار أو الإغماء- الخدر أو الإحساس بالوخز- الشعور بعدم الواقعية أو الانفصال.عند الإصابة بنوبة الهلع يلجأ البعض لفتح الشبابيك أحيانًا لاستنشاق الهواء النقي، لكن الهواء يحتوي على نسب عالية من الأوكسجين الذي يحفز إنتاج الأدرينالين، وارتفاع نسب الأدرينالين يزيد من سرعة خفقان القلب ويؤدي لارتفاع الضغط، لذا يجب على الشخص في هذه الحالة أن يحاول تنفس الهواء من داخل كيس ورقي أو بلاستيكي، وفي حال لم يتوفر لديه كيس فعليه أن يتنفس ببطء لتكون عملية الشهيق طويلة وبطيئة وكذلك عملية الزفير، وبين هاتين العمليتين يجب أن يكون هناك فاصل زمني طويل بعض الشيء".وللوقاية من نوبات الهلع وآثارها نصح الطبيب باللجوء إلى أخصائي نفسي لتحديد أسباب الضغوطات النفسية والعمل على معالجة تأثيراتها.كما أشار إلى أن التمارين الرياضية المسائية لها أثر ممتاز في تخفيف التوتر وتحسين الصحة النفسية، كما يمكن للأشخاص الذين يشعرون بالتوتر استعمال بعض الأعشاب الطبية لتهدئة الجهاز العصبي، وبإشراف طبيب مختص.