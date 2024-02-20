استشاري: 7 نصائح لتفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم

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وجه د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء
وسكري وسمنة، العديد من النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إنه يمكن تجنب مخاطر ضغط الدم من خلال النصائح التالية:
الوقاية من مخاطر ضغط الدم- تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعلاجه مبكراً
- إنقاص الوزن إن كان زائداً لتقليل مقاومة الإنسولين والضغط
- ممارسة الرياضة
- الإكثار من الخضروات وكمية معقولة من الفواكه
- تقليل الأملاح
- تقليل أو عدم استخدام المسكنات إلا عند الضرورة NSAID
- استخدام الأدوية الموصوفة للضغط
أهمية استشارة الطبيبكذلك أكد الجهني، أهمية استشارة الطبيب المعالج لمعرفة نوع
السكري وتقييم الحالة والحصول على التشخيص والعلاج المناسب.
وقال د. ناصر الجهني : "وبخصوص نوع السكري يجب عمل تقييم في العيادة من طبيب مختص لمعرفة نوعه، لأن العلاج يعتمد على معرفة نوع السكري بكل دقة".