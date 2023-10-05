نظام غذائي يحافظ على صحة الدماغ ويقلل خطر الإصابة بالخرف

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طوّر باحثون أمريكيون، نظاما غذائيا أثبت نجاحه في الحافظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
نظام غذائي مطور:
وفي التفاصيل، قام الباحثون بجامعة راش في شيكاغو بابتكار نظام MIND عام 2015، حيث يقدم مزيجًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يسلط الضوء على أهمية الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والأسماك والبقول، ونظام DASH الغذائي الذي يركز على تقليل تناول الملح، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
من ناحية أخرى، قالت تريسي باركر، اختصاصية التغذية إن "كلا النظامين الغذائيين مدعومان ببعض الأدلة تشير إلى أنهما يمكن أن يسهما في خفض مستويات التدهور العقلي".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأبحاث الحديثة توصلت إلى أن تقليل خطر الإصابة بالخرف يعتمد بشكل أكبر مما كان يعتقد سابقًا على التمارين الرياضية والنظام الغذائي الذي نتبعه.
عوامل تحميك من الزهايمرونقلت الصحيفة، عن المدير المشارك لمركز أبحاث مرض الزهايمر بجامعة كانساس في الولايات المتحدة، جيفري بيرنز، قوله إن بيانات كثيرة تشير إلى أن ما نأكله، وعدد مرات ممارسة التمارين الرياضية، ونوع التمارين التي نمارسها، عوامل مفيدة للدماغ ويمكنهما منع أو المساعدة في إبطاء التغيرات المعرفية التي تؤدى إلى الخرف أو الزهايمر.
التوت والدهون الصحيةوتشير الأبحاث إلى أن مزيج الأطعمة التي ترتبط أكثر بصحة الدماغ بشكل عام تتضمن الدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل الأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، والتي تحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
الخضراوات الورقيةوفي السياق نفسه، تؤكد الدراسات أهمية تناول الخضراوات الورقية الخضراء والبقوليات الغنية بالألياف لاحتوائها على الكاروتينات وفيتامين كاف والفلافونويدات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بالخرف.
ووفقا للصحيفة، من الضروري تناول البيض أن صفار البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم للذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى.