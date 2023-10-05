الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

نظام غذائي يحافظ على صحة الدماغ ويقلل خطر الإصابة بالخرف

نظام غذائي صحي
نظام غذائي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
طوّر باحثون أمريكيون، نظاما غذائيا أثبت نجاحه في الحافظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

نظام غذائي مطور:

اضافة اعلان
وفي التفاصيل، قام الباحثون بجامعة راش في شيكاغو بابتكار نظام MIND عام 2015، حيث يقدم مزيجًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يسلط الضوء على أهمية الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والأسماك والبقول، ونظام DASH الغذائي الذي يركز على تقليل تناول الملح، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من ناحية أخرى، قالت تريسي باركر، اختصاصية التغذية إن "كلا النظامين الغذائيين مدعومان ببعض الأدلة تشير إلى أنهما يمكن أن يسهما في خفض مستويات التدهور العقلي".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأبحاث الحديثة توصلت إلى أن تقليل خطر الإصابة بالخرف يعتمد بشكل أكبر مما كان يعتقد سابقًا على التمارين الرياضية والنظام الغذائي الذي نتبعه.

عوامل تحميك من الزهايمر

ونقلت الصحيفة، عن المدير المشارك لمركز أبحاث مرض الزهايمر بجامعة كانساس في الولايات المتحدة، جيفري بيرنز، قوله إن بيانات كثيرة تشير إلى أن ما نأكله، وعدد مرات ممارسة التمارين الرياضية، ونوع التمارين التي نمارسها، عوامل مفيدة للدماغ ويمكنهما منع أو المساعدة في إبطاء التغيرات المعرفية التي تؤدى إلى الخرف أو الزهايمر.

التوت والدهون الصحية

وتشير الأبحاث إلى أن مزيج الأطعمة التي ترتبط أكثر بصحة الدماغ بشكل عام تتضمن الدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل الأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، والتي تحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الخضراوات الورقية

وفي السياق نفسه، تؤكد الدراسات أهمية تناول الخضراوات الورقية الخضراء والبقوليات الغنية بالألياف لاحتوائها على الكاروتينات وفيتامين كاف والفلافونويدات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بالخرف.
ووفقا للصحيفة، من الضروري تناول البيض أن صفار البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم للذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى.

التحذير من الأطعمة المعالجة

وحذرت الدراسات الحديثة من الأطعمة المعالجة، والتي، بحسب الصحيفة، تحتوي على مكونات معالجة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، والمستحلبات، والألوان، والنكهات والمواد الحافظة، أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة أو الصوديوم. ومن الأمثلة على ذلك الصودا والخبز المعبأ والمخبوزات والحبوب السكرية واللحوم اللذيذة.

اقرأ أيضا

الكويت
7:06 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

إحصائية صادمة عن انتشار "الأكزيما" بين أطفال الكويت

نظام غذائي صحي
4:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

تفاصيل النظام الفذائي الصحي الأنسب في الشرق الأسط

الزبادي والطماطم
2:11 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة للطماطم.. تقلل مستويات الكوليسترول وتحمي قلبك

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
10:50 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

أفضل الأطعمة لتقليل خطر فقدان البصر

اقرأ أيضا

دراسة تتوقع عمر من يصاب بالسكري من النوع الثاني قبل الثلاثين

لماذا تشعر بالدوار عند الوقوف؟.. تعرف على الأسباب

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يتعارض مع الإبر البيولوجية؟.. الصحة توضح

متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟

لهذه الأسباب.. الإنسان يشعر بالجوع أكثر في الطقس البارد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تغذية 10:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سعود الطبية: ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي

8979789 7 1:34 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

اختراع واعد.. عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا

الزهايمر 12:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

12 عاملاً يُعرضك للخطر.. تجنب الإصابة بالخرف بإجراء هذه التغييرات

رزاعة قلب 1:04 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم الإنسان للمرة الثانية

اقرأ أيضا

لقاح الانفلونزا
12:45 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

استشاري يوجه نصيحة مهمة لكبار السن ومرضى القلب

تغذية
10:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سعود الطبية: ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي

التطعيم ضد الأنفلونزا
3:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

ماذا ستفعل إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ولكن اختبارك سلبي؟

الاكتئاب
2:56 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

9 أشياء تساعدك على تجاوز اكتئاب الخريف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عالم الزلازل الهولندي
7:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة