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اختراع واعد.. عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا

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عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا
أ أ
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أعلن الطبيب النمساوي برويس رودولف، أنه توصل إلى مكونات عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا.

عصير لعلاج السرطان في 42 يومًااضافة اعلان

وأوضح المتخصص الذي قضى معظم حياته في البحث عن أفضل أدوية طبيعية لعلاج السرطان، بأن حلمه تحقق مؤخرا باكتشافه لعصير يقضي على السرطان والأمراض المستعصية الأخرى.
إجراء تجارب على عشرات المرضى بالسرطان
وكان الطبيب برويس، أجرى تجارب على أكثر من 45 ألف شخص كانوا يعانون من أمراض السرطان والأمراض المستعصية.

نظام غذائي خاص مدته 42 يومًا

وفي منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نصح الطبيب النمساوي، باعتماد نظام غذائي خاص مدته 42 يومًا.
وبين أنه خللا هذه الفترة يقوم المريض بشرب الشاي فقط وعصير الخضار الذي اخترعه ويتشكل من نسبة عالية من البنجر "الشمندر"، مؤكدًا أن الخلايا السرطانية ستجوع وتموت بعد 42 يومًا.

مكونات العصير الذي تم اكتشافه

وعن المكونات، أوضح الطبيب أنه يضرب بالخلاط الكهربائي، ثم شربه لتنطلق عملية العلاج,
وأشار إلى أن البنجر "الشمندر" يعتبر نوعًا من الخضار المغذية جداً، إذ يحتوي على الفيتامينات B1,B2,B6 وعلى الأسيد فوليك والحديد والزنك ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم.
كما يحتوي كذلك على الـبيتايين وهو حمض أميني يمتلك خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومنظفة للجسم من السموم.

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