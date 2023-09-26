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صحيفة تواصل الالكترونية

12 عاملاً يُعرضك للخطر.. تجنب الإصابة بالخرف بإجراء هذه التغييرات

الزهايمر
الزهايمر يؤثر على كبار السن
أ أ
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كشف العلماء عن 12 عادة يمكنك تغييرها لتقليل خطر الإصابة بالخرف.
وأظهرت الدراسات أن هناك عوامل خطر قابلة للتعديل لتجنب الإصابة بالمرض الذي لم يتم التوصل بعد لعلاج له، وفقًا لمنظمة مرض الزهايمر الدولية.اضافة اعلان
وقالت المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 100 جمعية مصابة بمرض الزهايمر، إنه قد يكون من الصعب معرفة كيفية تقليل فرص الإصابة بالمرض بسبب كمية المعلومات المقدمة حوله.
لكنها حددت في دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، قائمة بالعوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ الخرف، والتي يمكنك إيقافها أو تقليلها.
وتشمل العوامل: 
-التدخين.
-الخمول البدني.
-شرب الكحول.
-تلوث الهواء.
-إصابة الرأس.
-قلة التواصل الاجتماعي.
وقال الخبراء إن قلة التعليم والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب وضعف السمع كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة أيضًا .
ووفقًا للدكتورة لويز روبنسون، من جامعة نيوكاسل: "تظهر الأبحاث بشكل متزايد أن الخرف يمكن تأخيره أو حتى الوقاية منه من خلال استهداف خيارات نمط حياتنا مثل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي والعلاقات الاجتماعية. كما أنه لم يفت الأوان أبدًا لتصحيح فقدان السمع".
ويعد العجز الجزئي أو الكامل عن سماع الأصوات أيضًا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالخرف.
وأضافت روبنسون: "القلوب السليمة، والأجسام السليمة، والأدمغة السليمة، يجب أن تكون شعارنا"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".
وينصح بالإقلاع عن التدخين والتوقف عن شرب الكحول لتقليل المخاطر.
كما يجب أيضًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر والملح لتقليل فرص الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

مرض الزهايمر

ويعد مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد.
ولا يوجد حاليًا علاج لهذا المرض، لكن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليًا.
ويقول الخبراء إن التركيز على كيفية تحسين نمط حياتك هو أفضل طريقة لمحاربة المرض. 
وقالت باولا باربارينو، الرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لجمعبه الزهايمر العالمية: "يشير القول المأثور القديم إلى أن الوقاية خير من العلاج. في غياب العلاج، فإن الحد من المخاطر هو أفضل أداة متاحة لدينا حاليًا".
وأضافت: "نحن ندرك أن الأمر ليس سهلاً دائمًا، ولكن لن تكون هناك حبة سحرية سحرية لبعض الوقت. ويتطلب البعض الآخر اتخاذ إجراءات حكومية، مثل جودة الهواء، والحصول على التعليم".

كيف يمكنك تقليل عوامل الخطر الـ 12؟
1. التدخين

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك وسيقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

2. الخمول البدني 

الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مجرد الخروج للنزهة أو القيام ببعض أعمال البستنة يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة.

3. شرب الكحول

يجب التوقف عن شرب الكحول بسبب أضراره على الصحة بما فيها الصحة العقلية.

4. تلوث الهواء


على الرغم من أن هذا غالبًا ما يكون خارج نطاق سيطرتك، إلا أن مراقبة توقعات تلوث الهواء يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها.

5. إصابة الرأس

إذا تعرضت لإصابة في الرأس، فتأكد من اتباع الإرشادات الصحية لتقليل المشكلات طويلة المدى، بما فيها استخدام كمادة الثلج وتجنب العمل أو التوتر بعد الاصطدام.

6. قلة التواصل الاجتماعي

من المهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة مع التقدم في العمر، ويمكن أن تكون النوادي المحلية وسيلة جيدة للقاء أشخاص جدد إذا كنت تشعر بالعزلة.

7. تعليم أقل 

معظم الدراسات التي تربط الخرف بالتعليم المنخفض تدور حول المدرسة والحياة المبكرة.
ومع ذلك، فإن تعلم مهارات جديدة طوال حياتك يعد وسيلة جيدة للحفاظ على ذكاء عقلك.

8. السمنة

النظام الغذائي هو العامل الرئيسي لخفض وزنك إذا كنت معرضًا لخطر السمنة.

9. ارتفاع ضغط الدم

يعد تقليل كمية الملح التي تتناولها أحد أفضل التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

10. مرض السكري

يمكن أن يساعد تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة في نظامك الغذائي في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.

11. الاكتئاب

تعتبر ممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي أيضًا من الطرق الرائعة لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

12. ضعف السمع

يمكن أن يساعد الحصول على المعينات السمعية في تقليل خطر الإصابة بالخرف، وفقًا للبحث.

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