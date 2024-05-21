أيهما أفضل لإنقاص الوزن: الجري لمدة 30 دقيقة أو 10 آلاف خطوة؟.. دراسة تجيب

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يعد القيام بما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميًا المعيار الذهبي لممارسة الرياضة.

لكن دراسة توصلت إلى أن التركيز على الوقت الذي يقضيه الشخص في ممارسة الرياضة بدلاً من عدد الخطوات التي يقطعها قد يكون فعالاً بنفس القدر في فقدان الوزن وطول العمر وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونظر الباحثون في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن بالولايات المتحدة في بيانات مدتها أربع سنوات من حوالي 15 ألف امرأة تزيد أعمارهن عن 62 عامًا.

وارتدى كل منهن جهازًا لتتبع اللياقة البدنية لقياس مستويات النشاط وتم إعطاؤهن استبيانات صحية لاستكمالها كل عام.

ووجد الفريق أن أولئك الذين قاموا بما يتراوح بين 8 آلاف إلى 8 آلاف و500 خطوة يوميًا انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، مقارنة بأولئك الذين قاموا بحوالي 3 آلاف خطوة يوميًا.

علاوة على ذلك، وجدوا أن انخفاض المخاطر نفسه كان صحيحًا بالنسبة للواتي مارسن التمارين الرياضية لمدة 75 دقيقة يوميًا، مما يشير إلى أن خطوات القياس قد تكون غير ضرورية، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جاما للطب الباطني.





قاعدة الـ 10 آلاف خطوة



تفاصيل الدراسة



وتعد هذه الدراسة واحدة من عدة تقارير حديثة تدحض قاعدة الـ 10 آلاف خطوة، حيث يزعم بعض الخبراء أنه لا يوجد رقم "سحري" لممارسة الرياضة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقالت الدكتورة ريكوتا هامايا، مؤلفة الدراسة الرئيسة، والباحثة في قسم الطب الوقائي في مستشفى بريجهام والنساء: "بالنسبة للبعض، وخاصة بالنسبة للأفراد الأصغر سنًا، قد تنطوي التمارين الرياضية على أنشطة مثل التنس أو كرة القدم أو المشي أو الركض، وكلها يمكن أن تساعد في تحسين الصحة، ويمكن تتبعها بسهولة مع الخطوات"."ومع ذلك، بالنسبة للآخرين، قد يشمل ذلك ركوب الدراجة أو السباحة، حيث تكون مراقبة مدة التمرين أسهل. ولهذا السبب من المهم أن توفر إرشادات النشاط البدني طرقًا متعددة للوصول إلى الأهداف"، وفق قولها.وتفصيلاً، قام الفريق بتجنيد 14 ألفًا و399 امرأة فوق سن 62 عامًا، تم اعتبارهن "بصحة جيدة"، مما يعني أنهن لم يعانين من أمراض القلب أو السرطان. وكان متوسط عمر المشاركات 72 عامًا.وبين عامي 2011 و2015، طُلب من كل امرأة ارتداء جهاز تتبع اللياقة البدنية على الورك في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النوم أو الاستحمام.وفي كل عام، أجرى الباحثون استبيانات حول العادات الصحية مثل التدخين والشرب، والطول، والوزن، وانقطاع الطمث، والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي.واستخدمت هذه لتحديد خطر إصابة المشاركات بأمراض القلب والوفاة. وجرى متابعة المشاركات حتى نهاية عام 2022.في المتوسط، مارست المشاركات 62 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية أسبوعيًا وبلغ إجمالي الخطوات 5 آلاف و183 خطوة يوميًا. وبحلول عام 2022، توفي 9% من المشاركات وأصيبت 4% بأمراض القلب.تم تقسيم النساء إلى نسب مئوية بناءً على عدد دقائق التمرين أو عدد الخطوات التي تم اتخاذها.وجد الفريق أن اللواتي أمضين معظم الوقت (حوالي 200 دقيقة) في ممارسة الرياضة أو قطعن أكبر عدد من الخطوات (حوالي 8 آلاف إلى 8 آلاف) انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى نسبة مئوية (تسعة). إلى 12 دقيقة من التمارين الرياضية أو حوالي 2800 إلى 3 آلاف خطوة).