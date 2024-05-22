"الصحة": 3 تطعيمات مهمة يجب الحصول عليها قبل موسم الحج (فيديو)

أ أ

كشف الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عن 3 لقاحات مهمة، قال إنه يجب على حجاج الداخل الحصول عليها قبل بدء موسم الحج.

واللقاحات الثلاثة، هي: لقاح الحمى الشوكية، والأنفلونزا الموسمية، ولقاح كوفيد 19.

وأضاف في تصريحات إلى برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "لقاح كوفيد" أصبح من اللقاحات الأساسية التي يجب أن يحرص الحاج على الحصول عليها قبل موسم الحج"

وأوضح، أنه بالنسبة للحاصلين على لقاح الحمى الشوكية خلال الـ5 سنوات الأخيرة، يجب إثبات التسجيل بوازرة الصحة، عن طريق شهادة التطعيم الخاصة بذلك.

وأشار إلى أنه فيما يخص اللقاحين الآخرين، يجب التأكد بشأن الحصول عليهما، خلال عام 1445هـ، وذلك من أجل الحماية اللازمة.





د. عبدالله عسيري (وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية) يوضح اللقاحات التي يجب على ضيوف الرحمن الحصول عليها قبل الدخول للمشاعر المقدسة #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tXPD3ZNVFI #برنامج_ياهلا 3 تطعيمات هامة ..د. عبدالله عسيري (وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية) يوضح اللقاحات التي يجب على ضيوف الرحمن الحصول عليها قبل الدخول للمشاعر المقدسة @Mofareh5 May 21, 2024

آلية الحصول على تطعيمات الحج لضيوف الرحمن من داخل المملكة



وبين عسيري آلية الحصول على تطعيمات الحج لضيوف الرحمن من داخل المملكة، على النحو التالي:- الدخول على تطبيق صحتي - تطعيمات البالغين.- الضغط على خدمة تطعيمات الحج.- يظهر أقرب مركز صحي للمستفيد تتوافر لديه اللقاحات.- يمكن أن يحصل على أكثر من لقاح خلال زيارة واحدة.