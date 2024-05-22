الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة": 3 تطعيمات مهمة يجب الحصول عليها قبل موسم الحج (فيديو)

لقاح كورونا
لقاح كوفيد من بين اللقاحات الأساسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عن 3 لقاحات مهمة، قال إنه يجب على حجاج الداخل الحصول عليها قبل بدء موسم الحج. اضافة اعلان
واللقاحات الثلاثة، هي: لقاح الحمى الشوكية، والأنفلونزا الموسمية، ولقاح كوفيد 19.
وأضاف في تصريحات إلى برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "لقاح كوفيد" أصبح من اللقاحات الأساسية التي يجب أن يحرص الحاج على الحصول عليها قبل موسم الحج"
وأوضح، أنه بالنسبة للحاصلين على لقاح الحمى الشوكية خلال الـ5 سنوات الأخيرة، يجب إثبات التسجيل بوازرة الصحة، عن طريق شهادة التطعيم الخاصة بذلك.
وأشار إلى أنه فيما يخص اللقاحين الآخرين، يجب التأكد بشأن الحصول عليهما، خلال عام 1445هـ، وذلك من أجل الحماية اللازمة.


آلية الحصول على تطعيمات الحج لضيوف الرحمن من داخل المملكة

وبين عسيري آلية الحصول على تطعيمات الحج لضيوف الرحمن من داخل المملكة، على النحو التالي: 
- الدخول على تطبيق صحتي - تطعيمات البالغين.
- الضغط على خدمة تطعيمات الحج.
- يظهر أقرب مركز صحي للمستفيد تتوافر لديه اللقاحات.
- يمكن أن يحصل على أكثر من لقاح خلال زيارة واحدة.

اقرأ أيضا

دراسة: مواد بلاستيكية مسببة للسرطان في 100% من خصيات الرجال

استشاري: تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحة بالمملكة (فيديو)

"النمر" يُحذر من هذا العلاج لمرضى الضغط

دراسة: الفلورايد أثناء الحمل قد يضر بنمو دماغ الطفل

مختص يكشف مفاجأة صادمة عن مشروبات "الدايت"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التطعيم ضد الأنفلونزا 2:27 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

هل تطعيمات الحج آمنة لمرضى القلب؟