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النمر: 6 عوامل تزيد من خطر حدوث الرجفان الأذيني

مرضى الرجفان الأذيني - القلب
الرجفان الأذيني
أ أ
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الرجفان الأذيني، هو اختلال في نظم القلب، ويكون غالبًا عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب. يُسمى عدم انتظام نظم القلب باضطراب النظم القلبي. اضافة اعلان
يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكوُّن جلطات دموية في القلب. وتزيد هذه الحالة المَرضية احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب، وفقًا لعيادة مايو كلينك.

علاج الرجفان الأذيني

وقد يتضمن علاج الرجفان الأذيني الأدوية، وعلاجًا لتوجيه صدمة إلى القلب بحيث يعود لنظمه المعتاد، وإجراءات لحجب إشارات القلب الخاطئة.
ويمكن أن يتعرض المصاب بالرجفان الأذيني أيضًا لمشكلة متعلقة بالنظم القلبي تُسمى الرفرفة الأذينية. تتشابه طرق علاج الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

عوامل تزيد من خطر حدوث الرجفان الأذيني

وحذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس" من 6 عوامل تزيد من خطر حدوث الرجفان الأذيني، على النحو التالي: 
١.السمنة.
٢.الضغط.
٣.السكري.
٤.عدم الرياضة.
٥.انقطاع التنفس الليلي.
٦.معاقرة الخمر.
 

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