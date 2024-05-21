دراسة: "الكوابيس" علامة إنذار مبكر لمرض خطير

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كشفت دراسة جديدة، أن الكوابيس يمكن أن تكون مؤشرًا على احتمال ظهور مرض الذئبة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها علماء وباحثون من كينجز كوليدج لندن وجامعة كامبريدج في بريطانيا، أن زيادة الكوابيس أو الهلوسة يمكن أن تشير إلى بداية المرض.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "كلينيكال ميديسن"، استطلع الباحثون آراء 676 شخصًا يعانون من أمراض المناعة الذاتية.





نوم الأحلام المتقطع



الحديث مع المرضى عن الأعراض



الكوابيس ومرضى الذئبة



أعراض مرض الذئبة



وخلال فترة البحث، تم سؤال المرضى عن وقت ظهور أعراض معينة، مثل فقدان التوازن والاكتئاب. وأحد الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هو ما أسماه الباحثون "نوم الأحلام المتقطع".ووفقًا للباحثين، أبلغ ثلث المرضى عن كوابيس أو اضطراب في نوم الأحلام قبل ظهور مرض الذئبة.علاوة على ذلك، قال أقل من واحد من كل أربعة مرضى إنهم تعرضوا للهلوسة، بينما اعترف 85% منهم بأن هذا لم يحدث إلا في وقت لاحق.وقال أحد المرضى الذين شملهم الاستطلاع إن الكوابيس كانت "مروعة" "مثل جرائم القتل، وتساقط الجلد من الناس".وفي حديثها عن النتائج، قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ميلاني سلون: "من المهم أن يتحدث الأطباء مع مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض وأن يقضوا وقتًا في تدوين تطور الأعراض الفردية لكل مريض".وأضافت: "غالبًا ما يعرف المرضى الأعراض التي تعتبر علامة سيئة على أن مرضهم على وشك أن يتفاقم، ولكن يمكن أن يتردد كل من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض المتعلقة بالصحة العقلية والعصبية، خاصة إذا لم يدركوا أن هذه يمكن أن تكون جزءًا من أمراض المناعة الذاتية"، بحسب صحيفة "إكسبريس".وقال ديفيد ديكروز، أحد كبار مؤلفي الدراسة في جامعة كينجز كوليدج لندن: "لسنوات عديدة، ناقشت الكوابيس مع مرضى الذئبة واعتقدت أن هناك صلة بنشاط المرض لديهم".ووفقًا له، "يقدم هذا البحث دليلاً على ذلك، ونحن نشجع بقوة المزيد من الأطباء على السؤال عن الكوابيس والأعراض النفسية العصبية الأخرى - التي يُعتقد أنها غير عادية، ولكنها في الواقع شائعة جدًا في المناعة الذاتية الجهازية - لمساعدتنا في اكتشاف نوبات المرض في وقت مبكر".وقال مؤلف الدراسة وطبيب الأعصاب في مستشفى جايز وسانت توماس، البروفيسور جاي ليشزينر، إن هذه الدراسة كانت "أول دليل على أن الكوابيس قد تساعدنا أيضًا في مراقبة مثل هذه الحالة الخطيرة للمناعة الذاتية".وتقول هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، إن مرض الذئبة يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض بما فيها:الطفح الجلدي الذي يأتي بعد التعرض للشمسالتعب الشديدآلام المفاصل والعضلات.وبعض المرضى يعانون أيضًا من الصداع وارتفاع درجة الحرارة وتقرحات الفم وتساقط الشعر وفقدان الوزن والاكتئاب والقلق وتورم الغدد وألم في الصدر وألم في البطن وتغيرات في ألوان أصابع اليدين والقدمين.