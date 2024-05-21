دراسة: مواد بلاستيكية مسببة للسرطان في 100% من خصيات الرجال

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عثر باحثون على جسيمات بلاستيكية دقيقة في خصيتي الرجال، فيما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحتهم الإنجابية بشكل خاص.

ووجد باحثون من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، 12 نوعًا من المواد البلاستيكية الدقيقة في جميع الخصيات البشرية الـ 23 التي تمت دراستها.

ووجد الفريق أن أكثر المواد البلاستيكية الدقيقة انتشارًا هي مادة البوليمر، البولي إيثيلين، المستخدمة في الأكياس والزجاجات البلاستيكية.

وكان متوسط التركيز البشري 329.44 ميكروجرامًا لكل جرام من الأنسجة، وهو ما يزيد كثيرًا عن الدراسات الحديثة لدم الإنسان، والتي وصلت إلى عشرات ميكروجرامات فقط لكل جرام.





كيف تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة أجسامنا؟



تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في أنسجة الخصية البشرية



وتدخل المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يقل طولها عن خمسة ملليمترات، أجسامنا من خلال العبوات البلاستيكية وبعض الأطعمة ومياه الصنبور وحتى الهواء الذي نتنفسه، وقد تم ربطها بقضايا السرطان والخصوبة.وأشار المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور شياو تشونج جون يو إلى أن "هناك الكثير من المواد البلاستيكية الدقيقة. يمكننا اتخاذ خياراتنا الخاصة لتجنب التعرض بشكل أفضل وتغيير نمط حياتنا وتغيير سلوكنا".واستلهم الدكتور يو الدراسة فكرة المشروع بعد أن اكتشف زميله، وهو أستاذ في كلية الصيدلة بالجامعة يُدعى ماثيو كامبين، تركيزات مثيرة للقلق من المواد البلاستيكية الدقيقة في المشيمة البشرية.وأشار الدكتور يو إلى أن وجود هذا التلوث غير المرئي في المشيمة، بالقرب من الأطفال الذين لم يولدوا بعد أثناء الحمل، دفعهم إلى التساؤل عن كيفية تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على الإنجاب.وسأله كامبين، وفقًا للدكتور يو، "هل فكرت في سبب هذا الانخفاض في القدرة الإنجابية في الآونة الأخيرة؟، يجب أن يكون هناك شيء جديد".ووجد فريق البحث، أن تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في أنسجة الخصية البشرية لدى الذكور كان أعلى بكثير من متوسط الكامبين الموجود في أنسجة المشيمة.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تم الحصول على أنسجة الخصية البشرية مجهولة المصدر من مكتب المحقق الطبي في نيو مكسيكو لإجراء الدراسة الجديدة.ويقوم الأطباء الشرعيون في الولاية بجمع هذه المواد النسيجية أثناء تشريح الجثث، ومن ثم تخزين المواد المجمدة لمدة تصل إلى سبع سنوات لأغراض الطب الشرعي المحتملة، قبل السماح لهم بالتخلص منها بشكل قانوني.ومنعت طرق الحفظ المستخدمة لتخزين الأنسجة البشرية الفريق من حساب عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.لكن الدراسة نظرت أيضًا في الأنسجة المأخوذة من الكلاب، والتي أظهرت أن حجم المواد البلاستيكية الدقيقة يتقلص بشكل مباشر إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الكلاب.وقال الدكتور يو عن بحثه الذي نشر في مجلة "علم السموم: "في البداية، كنت أشك في قدرة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على اختراق الجهاز التناسلي. عندما تلقيت النتائج الخاصة بالكلاب لأول مرة، تفاجأت. لقد تفاجأت أكثر عندما تلقيت النتائج على البشر".ووجدت دراسة أجريت في نوفمبر 2022 في مجلة "هيومن ريبرودكشن أبديت"، وهي مراجعة جدولت بيانات من رجال في 53 دولة، أن متوسط عدد الحيوانات المنوية قد انخفض بنسبة 51.6 بالمائة بين عامي 1973 و2018 على مستوى العالم.