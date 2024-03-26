مهم على سفرة الإفطار.. هذا المشروب يخلصك من الإمساك نهائيا

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كشف موقع "Healthline"، عن العديد من الفوائد المهمة لعصير البرتقال بالجزر، والذي يعتبر من ألذ وأشهر العصائر على مائدة الإفطار الرمضانية.



فوائد عصير البرتقال بالجزر:



1-يعالج الجفاف: يساعد البرتقال بالجزر على إعادة ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، وذلك بفضل محتواه العالي من الماء.2- يعزز صحة الجهاز الهضمي: وذلك بفضل محتواه من الألياف. كما أنّه يساعد على منع الإمساك.3- يحسن صحة القلب: يساعد البرتقال بالجزر على خفض ضغط الدم والكوليسترول، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم.4- يقوي جهاز المناعة: حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة، وذلك بفضل محتواه من فيتامين سي.5- يحافظ على صحة البشرة: يساعد البرتقال بالجزر على الحفاظ على صحة البشرة، وذلك بفضل محتواه من فيتامين أ.6- ينشط الجسم: يساعد البرتقال بالجزر على تنشيط الجسم، وذلك بفضل محتواه من السكريات الطبيعية.7- يعالج الإمساك: يساعد البرتقال بالجزر على علاج الإمساك، وذلك بفضل محتواه من الألياف8- يعطي شعورا بالشبعيساعد البرتقال بالجزر على إعطاء شعورا بالشبع، وذلك بفضل محتواه من الألياف.9- يحسن صحة العين: يساعد البرتقال بالجزر على تحسين صحة العين، وذلك بفضل محتواه من فيتامين أ.10- غني بالفيتامينات والمعادن: مثل البوتاسيوم، حيث ينظم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب.