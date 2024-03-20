الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سعود الطبية": صيام الأطفال ذوي الأمراض المزمنة يُعرّض حياتهم للخطر بهذه الحالة

صيام الأطفال 6
تعويد الأطفال على صيام رمضان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، جملة من النصائح بهدف تعويد الأطفال على الصيام.
لافتة النظر إلى أنها تتطلب اهتمامًا خاصًا، ويعتمد على عوامل عدة مثل العمر والقدرة على الصوم والصحة العامة.اضافة اعلان

نصائح من "سعود الطبية" لتعويد الأطفال على الصيام

وقدمت "سعود الطبية" عدة نصائح مهمة لتعويد الأطفال على الصيام، ومنها:



تدريج الصيام للطفل مع التشجيع والتحفيز

 ونصحت بالبدء بتدريج الصيام مع التشجيع والتحفيز، مثل تجربة الصوم لفترات قصيرة في البداية وزيادة هذه الفترات تدريجيًا بمرور الوقت.

مراقبة استجابة وصحة الطفل أثناء الصيام

مشددةً على ضرورة أن يكون الصيام تجربة إيجابية ومشجعة للطفل، وينبغي مراقبة صحته واستجابته لضمان عدم تأثره سلبًا.

التشاور مع الطبيب في صيام الطفل

 وأكدت أهمية أن يكون القرار بالصوم قرارًا مشتركًا بين الطفل وأسرته بمشورة الطبيب إذا كان هناك أي قلق أو استفسارات بخصوص صحة الطفل.

عدم إجبار الطفل المصاب بمرض مزمن على الصيام

مشيرةً إلى تفادي إجبار الطفل المصاب بمرض مزمن مثل فقر الدم أو السكر أو أمراض الكلى وغيرها على الصيام، حيث يعرضه ذلك لخطر المضاعفات من هذه الأمراض، كما يجب استشارة الطبيب بخصوص الجرعات الدوائية وتوقيتها.

تقدي وجبات متنوعة ومشوقة للطفل


وشددت على ضرورة تنويع الوجبات؛ بحيث تقدم وجبات متنوعة ومشوقة قبل بدء الصيام، وجعلها مغذية ولذيذة لتحفيز الطفل على تناولها.

مشاركة الطفل في تحضير الوجبات

وأشارت إلى أهمية مشاركة الطفل في التحضير؛ حيث يعتمد على إشراك الطفل في تحضير الوجبات الرئيسة والحلويات الخاصة بشهر رمضان يزيد من اندماجه واستمتاعه بالتجربة.

تقديم الوجبات الخفيفة للطفل بين الإفطار والسحور

 ونوهت على أهمية تقديم الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسة، بين وجبات الإفطار والسحور للمساعدة في الطفل على الطاقة والنشاط طوال النهار.

ضبط نشاط الطفل أثناء ساعات الصيام

لافتةً الانتباه إلى أفضلية ضبط نشاط الطفل أثناء ساعات الصيام إذ ينبغي تخفيف الأنشطة البدنية التي تزيد من إحساسه بالعطش والجوع فمن الطبيعي أن تزداد حاجة الجسم للماء والسعرات الحرارية مع زيادة المجهود العضلي وشغل فراغ الطفل بالأنشطة المفيدة مثل الألعاب المسلية الخفيفة، وقراءة وحفظ القرآن الكريم.

استخدام الأغذية التي تسبب الشعور بالشبع خلال وجبة السحور

كذلك ينصح باستخدام الأغذية التي تسبب الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة خلال وجبة السحور مثل البقوليات وخبز القمح والخضراوات والتخفيف من الأغذية المالحة والحارة خلال وجبة السحور لأنها تزيد الإحساس بالعطش أثناء ساعات الصيام.

اقرأ أيضا

هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أسرع

5 عصائر تقيك من حرقة المعدة بعد الإفطار في رمضان

استشاري يكشف عن أهم أسباب ارتفاع الضغط في رمضان لمن كانت حالته مستقرة

تحذير من 3 مخاطر لاستخدام خل التفاح في إنقاص الوزن

الشوكولاتة تحمي من الموت المبكر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخطاء يجب على مرضى السكري تجنبها أثناء الصيام 1:37 م الإثنين، 18 مارس 2024

6 أخطاء مهمة يجب على مرضى السكري تجنبها أثناء الصيام

مدينة الملك سعود 3:03 م الأحد، 17 مارس 2024

7 تنبيهات من "سعود الطبية" للحامل والمرضع خلال شهر رمضان

سحور 2:21 ص الأحد، 17 مارس 2024

تعرف على أفضل طعام على السحور لتخزين الماء.. واحذر هذه الوجبة

وجبة سحور 3:59 م الجمعة، 15 مارس 2024

5 عادات غذائية خاطئة ينبغي تجنبها مع الصيام