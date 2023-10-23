من دون أدوية.. 8 طرق طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى

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تسبب حصوات الكلى ألمًا بالغًا للمصابين بها، كما تشكل خطرًا على صحتهم البدنية والنفسية، مما يتطلب علاجًا سريعًا لتفتيت هذه الحصوات أو إخراجها. اضافة اعلان

ويتطلب تفتيت حصوات الكلى رعاية طبية وعلاجًا تحت إشراف الأطباء المختصين، ومع ذلك، هناك بعض الإجراءات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض، أو تساعد على تفتيت حصوات الكلى.





8 طرق طبيعية لتفتيت حصوات الكلى



1 - شرب الكثير من الماء:



2 - تناول عصير الليمون:



3 - تناول الأعشاب الطبيعية:



4 - تجنب الأطعمة الغنية بالأكاليليت والأكساليت:



5 - ممارسة التمارين الرياضية:



6 - تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:



7 - تجنب الأطعمة المالحة:



8 - استشارة الطبيب:



وإليك 8 طرق طبيعية يمكن أن تكون مفيدة في تفتيت حصوات الكلى، وفقًا لما نشره موقع "هيلثي".يعتبر الحفاظ على الترطيب المناسب؛ أمرًا مهمًا لتخفيف تشكل الحصى وتفتيتها، ويُنصح بشرب العديد من السوائل بما في ذلك الماء للمساعدة في غسل الحصى وتسهيل عملية التصادم والتفتيت.يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يمكن أن يساعد في تقليل تشكل بعض أنواع الحصى. يمكن إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء وشربه.بعض الأعشاب مثل القرنفل والقرفة والزنجبيل والكركم قد تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وقد تساعد في تخفيف الأعراض وتفتيت الحصى. ويجب استشارة الطبيب أو الأخصائي قبل تناول أي عشبة طبية.يتم تكوين بعض أنواع حصى الكلى من الأكاليليت والأكساليت الذي يوجد في بعض الأطعمة مثل المكسرات والشوكولاتة والحبوب الكاملة، ويمكن تقليل استهلاك هذه الأطعمة للحد من تشكل الحصى.ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام؛ يمكن أن تساعد في تحريك الحصى وتسهيل خروجها من الجهاز البولي.الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس الحلوة والزبادي الطبيعي يمكن أن تسهم في تقليل تشكّل حصى الكلى.تقليل استهلاك الأطعمة المالحة يمكن أن يساعد في منع تراكم الأملاح التي قد تؤدي إلى تشكل الحصى.في حالة وجود حصى الكلى، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة، وتحديد الطرق الطبيعية المذكورة مصممة لتخفيف الأعراض وتسهيل عملية تفتيت الحصى في بعض الحالات.ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تبني أي من هذه الإجراءات، ولا ينبغي الاعتماد عليها كبديل للعلاج الطبي المناسب.الأطباء قد يوصون بخطة علاج تشمل الأدوية المناسبة، وإجراءات أخرى مثل التفتيت بالموجات الصوتية، أو إزالة الحصى جراحيًا، وذلك بناءً على حجم ونوع الحصى وحالة المريض.