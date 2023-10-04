6 تعديلات غذائية تضيف سنوات إلى عمرك.. تعرف عليها

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يؤثر النظام الغذائي - الأطعمة والمشروبات – بشكل كبير على جوانب مختلفة من الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للإنسان، وعلى المدى الطويل يمكن أن يساعد في إطالة العمر. اضافة اعلان

قالت اختصاصية التغذية كارا شو إن التركيز على طبق متوازن وتعبئة العناصر الغذائية حيثما أمكن ذلك، سيضمن المساعدة في دعم الجسم من الداخل إلى الخارج.

وأضافت: "يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، وإدارة الوزن، وصحة الأمعاء، ووظيفة المناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، والرفاهية العقلية".

وتابعت: "يمكن أن تكون الاحتياجات الغذائية فردية للغاية ويمكن أن تعتمد على عوامل كثيرة، تختلف من شخص لآخر. إذا كنت تفكر في إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك، فتأكد من استشارة خبير تغذية مؤهل".

ونصحت، قائلة: "ابدأ دائمًا بتعديلات صغيرة على نظامك الغذائي كنهج أكثر استدامة للتغيير. يمكن للتغييرات الصغيرة والبسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا ويمكن أن تساعدك في طريقك لدعم طول العمر ونوعية الحياة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





التعديلات الغذائية



إضافة المزيد من الألوان إلى طبقك



الحد من تناول الكافيين



الأطعمة النباتية



التركيز على الدهون الصحية



الحد من السكر المضاف



شرب الماء



وفيما يلي أهم التعديلات المقترحة:قالت اختصاصية التغذية، إن التركيز على تعزيز صحة الأمعاء بشكل أفضل قد أصبح بالتأكيد اتجاهًا في السنوات الأخيرة، وهو أمر صحيح، حيث يوجد 70% من جهاز المناعة لدينا في الأمعاء، مما يجعله مهمًا بشكل خاص عند التفكير في دعم المناعة.وأضافت: "يجب أن تكون المناعة في مقدمة أذهاننا مع اقترابنا من أشهر الشتاء. ناصحة بأن يتضمن الطبق "أكبر عدد ممكن من الألوان المختلفة".وبينت أنه "كلما زاد اللون، زادت كمية المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التي تستهلكها والتي تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء وتمنح جسمك دفعة من العناصر الغذائية.الكافيين منبه يمكن أن يتداخل مع النوم، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بالقرب من وقت النوم.قالت اختصاصية التغذية: “هناك أبحاث مذهلة تظهر أن أولئك الذين يعانون من قلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى/نزلات البرد؛ وأن هرمون النوم، الميلاتونين، لديه قدرة عميقة على تعديل وتقوية جهاز المناعة، لأسباب ليس أقلها خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة".وأضافت: "من خلال تقليل تناولك للكافيين تدريجيًا، يمكنك تحسين نوعية النوم، الأمر الذي من المحتمل أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة".وأوصت بالحد من الكافيين تدريجيًا للحد من آثار انسحابه، "كخطوة أولى لتقليل تناول الكافيين، حاول استبدال مشروب واحد يحتوي على الكافيين بنسخة منزوعة الكافيين أو الأفضل من ذلك، شاي الأعشاب".ونصحت بتناول شاي البابونج، وهو عشب مضاد للالتهابات وله خصائص تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على الاسترخاء ويمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم ومن الأفضل شربه قبل النوم بساعتين.قالت اختصاصية التغذية: تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والبقوليات والتوابل والأعشاب".وأوضحت: “هذه الأطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تدعم الهرمونات وصحة الأمعاء وإزالة السموم ومسارات التخلص منها وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".ونصحت اختصاصية التغذية بتناول 30 نوعًا من الأطعمة النباتية أسبوعيًا.يمكن للدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل زيت الزيتون والزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الزيتية (السلمون والسردين والسلمون المرقط والرنجة والأنشوجة والماكريل)، أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.قالت اختصاصية التغذية: "لقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية والبذور مثل بذور الكتان، تساعد في تقليل مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يمكن أن يؤدي الإفراط فيه إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".ونصحت بتناول 1-2 ملعقة كبيرة من الدهون الصحية لكل وجبة.يرتبط استهلاك السكر الزائد بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وغيرها من المشاكل الصحية التي يمكن أن تقصر العمر بشكل كبير من خلال عملية خلوية تسمى التسكر.ونصحت أخصائية التغذية بالتقليل من الأطعمة والمشروبات السكرية، لتفادي الإفراط في تناول الأكل وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.وتابعت: "تسبب الأطعمة والمشروبات السكرية أيضًا ارتفاعًا سريعًا وانهيارًا في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يعد الحد من الأطعمة السكرية فائقة المعالجة أمرًا ضروريًا للصحة العامة وطول العمر".الماء ضروري لمختلف العمليات الخلوية في الجسم.قالت اختصاصية التغذية: "إنه يساعد على نقل العناصر الغذائية والأكسجين والهرمونات إلى الخلايا وإزالة النفايات من الخلايا، ويلعب دورًا رئيسيًا في عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم".وأضافت "فهو يساعد على طرد السموم والفضلات من خلال الجسم، مما يقلل من مخاطر المشاكل الصحية المرتبطة بتراكم السموم. كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم الوظيفة الإدراكية والهضم الصحي عن طريق منع الإمساك. اهدف إلى تناول ما لا يقل عن 1.5 لترًا من الماء يوميًا".ونصحت بـ "تجنب استخدام القرع المخفف الذي يحتوي على الكثير من المواد المضافة والمحليات الاصطناعية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة الأمعاء".