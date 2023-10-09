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أعاني من السمنة وأتمتع بصحة جيدة.. ماذا قال الأطباء؟

الوزن الزائد
من الممكن أن تعاني من السمنة وتتمتع بصحة جيدة
أ أ
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يُعرَّف فرط الوزن والسمنة بأنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة.
وتدور الكثير من النقاشات حول "إيجابية الجسم"؛ وهي حركة تدعو الأشخاص لتقبل أجسادهم والشعور بالرضا اتجاهها مهما بلغت أوزانهم.اضافة اعلان
وأثارت هذه الحركة العديد من النقاشات حول الوزن الصحي، وارتباطه بصحة الإنسان وبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وبهذا الخصوص، أجرى أطباء من مركز الصحة والوزن التابع لجامعة "شيكاغو" نقاشات عن حقيقة تأثير الوزن الزائد على صحة الأفراد.

هل يمكن أن تكون بوزن زائد وبصحة جيدة؟

أجابت الدكتورة "سيلفانا بانين": نعم. من الممكن أن تعاني من السمنة وتتمتع بصحة جيدة. لكن في الوقت نفسه، نحن كأطباء نعلم تمامًا أن السمنة مرض خطير، يؤثر على الجسم سلبا بعدة طرق.
وأشارت بانين، إلى أن السمنة مرتبطة بأكثر من 13 نوعا من السرطان، كما تسبب أمراضًا أخرى، من ضمنها السكري والضغط والجلطات القلبية، والتهابات المفاصل، واضطرابات الجهاز الهضمي.

هل الرقم على الميزان مهم؟

تقول أخصائية التغذية السريرية "جيسيكا شولتر"، إن الرقم على الميزان ليس مهما بالضرورة.
وأوضحت: "طالما أن الجدّ قادر على اللعب مع أحفاده دون الشعور بضيق في التنفس، فلن يشكل الرقم على الميزان أي خطورة على صحته".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى حسين، أن الرقم على الميزان هو مجرد جزء من صورة أكبر، مفسرا: "أؤمن بإيجابية الجسم، لكن أريد أن أكون صادقا مع مرضاي، ففي حال كان الوزن الزائد يمثل أكثر من 20 كيلو، فإنه يرفع احتمال الوفاة بمقدار الضعف، أما في حال كان الوزن الزائد أكثر من 50 كيلو، فسترتفع احتمالية الوفاة لنحو 3 أضعاف.
وتابع: "يجب أن يعرف الجميع أن السمنة تسبب أمراضًا خطيرة، أبرزها السرطان".

هل مؤشر كتلة الجسم مقياس دقيق صحيًا؟

أجاب الدكتور حسين: "ليس مثاليًا على الإطلاق. فمؤشر كتلة الجسم هو مقياس للدهون في الجسم على أساس الطول والوزن. ونحن كأطباء نستخدمه جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة؛ أهمها الجنس والعرق والكتلة العضلية".
وأضاف: "ما زال مؤشر كتلة الجسم أداة مفيدة لتقييم متوسط العمر المتوقع للشخص بشكل عام، كما قد ينبه لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري أو السرطان. لكن هناك فحوصات أخرى أكثر تعقيدًا ودقة للتأكد من صحة الأفراد".

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