منها حرق الدهون ورفع المناعة.. 10 فوائد للرياضة الصباحية لخسارة الوزن

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أثبتت العديد من الدراسات أن الاستيقاظ باكرًا والقيام بالرياضة الصباحية يقدم العديد من الفوائد للجسم، ويساعد على فقدان الوزن ومعالجة السمنة. اضافة اعلان



أهم فوائد للرياضة الصباحية

1. زيادة مستويات الطاقة

إن القيام بالتمارين الصباحية يرفع من نبضات القلب مما يؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة.



2. زيادة الإنتاجية

تُعد زيادة الإنتاجية أحد فوائد الرياضة الصباحية؛ إذ إن الاستيقاظ باكرًا وإتمام مهمة القيام بالرياضة الصباحية يعطي شعورًا بالإنجاز والتحفيز الذي يستمر لبقية اليوم.

ومن الممكن أن تسبب الرياضة الصباحية تحسين القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على التركيز، مما يزيد من إنتاجية ونجاح الشخص لبقية اليوم.



3. تفعيل حرق الدهون

من فوائد الرياضة الصباحية، خاصة الرياضة قبل الإفطار هو الزيادة من معدل الأيض ورفع القدرة على حرق الدهون بنسبة قد تصل إلى حرق ما يقارب 20% من دهون الجسم بشكل يفوق الرياضة بعد الوجبات.



4. زيادة جودة النوم

يُعد الحصول على النوم المريح واحد من فوائد الرياضة الصباحية؛ إذ إن الرياضة الصباحية تساعد على زيادة الفترة التي ينامها الشخص في فترة النوم العميق، كما تقلل من احتمالية الاستيقاظ في الليل.



5. اتخاذ القرارات الصحية

قد تساعد الرياضة الصباحية على التشجيع على اتخاذ القرارات الصحية المختلفة المتعلقة بالأكل.



6. الحفاظ على مستوى سكر الدم

تُعد الرياضة الصباحية أحد أفضل طرق الحفاظ على مستوى السكر في الدم عند مرضى السكر من النوع الأول.

ومن الممكن أن يكون السبب هو أن هرمون الكورتيزول يكون في أعلى مستوياته صباحًا، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.



7. يرفع المناعة

إحدى فوائد الرياضة الصباحية هي أنها ترفع المناعة من خلال مكافحة الالتهابات والتسريع من عملية مكافحة الجسم للجراثيم.



8. زيادة الوقت الخاص بالعائلة

قد تختلف الأولويات من شخص إلى آخر، ولكن من المؤكد أن العائلة تحتل أعلى قائمة الأولويات عند الكثير، لذلك فإن القيام بالرياضة الصباحية من شأنه أن يزيد من الوقت المتاح لقضاء الفترة المسائية مع العائلة عوضًا عن قضائه في النادي الرياضي.



9. تحسين المزاج

يُعد تحسين المزاج من فوائد الرياضة الصباحية؛ إذ إن 10 دقائق من التمارين الصباحية تُعد كافية لتقليل مستويات التوتر، وتحسين المزاج، والتقليل من العصبية، من خلال زيادة مستوى الإندورفينات في الجسم وتقليل مستوى هرمون الكورتيزول.



10. زيادة التركيز الذهني

إن الرياضة الصباحية تدعم صحة الدماغ وتساعد على أداء المهام بشكل أفضل، حيث أنها تساعد على إفراز المرسلات العصبية الخاصة يتحسين التركيز والصفاء الذهني.

كما يقوم التعرق على إنتاج عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، الذي يسرع من عملية تشكيل ارتباطات عصبية جديدة ويقوم بإصلاح الخلايا العصبية المتضررة، الأمر الذي يحسن من عملية التفكير الذهني.



نصائح للقيام بالرياضة الصباحية

في حال أردت الاستفادة من فوائد الرياضة الصباحية، وجعل الرياضة جزءًا من الروتين الصباحي يجب القيام بالخطوات الآتية:

- الصبر، فمن الممكن أن يحتاج تغيير الروتين الصباحي إلى ما يقارب 3 إلى 4 أسابيع.

- الخلود إلى النوم مبكرًا حتى تستطيع الاستيقاظ مبكرًا.

- تناول وجبة خفيفة قبل القيام بالتمارين الصباحية في حال عدم تحمل أداء الرياضة على معدة خاوية.



ما يجب تناوله قبل وبعد الرياضة الصباحية

بالرغم من أن أداء الرياضة الصباحية قبل الإفطار تساعد في حرق الدهون، إلا أنها قد لا تناسب الجميع. ويوجد عدد من الأطعمة التي يُفضل تناولها قبل وبعد الرياضة الصباحية، وهي كالآتي:



1. ما يُنصح بتناوله قبل الرياضة الصباحية

يُفضل تناول الوجبة السابقة للرياضة الصباحية قبل ساعة إلى 3 ساعات من أداء الرياضة، ومن الأطعمة التي يفضل تناولها نذكر:

الموز وزبدة البندق.

الشوفان والتوت.

اللبن اليوناني والفواكه.

خبز التوست مع الأفوكادو.



2. ما يُنصح بتناوله بعد الرياضة الصباحية

يجب تناول الوجبة اللاحقة للتمارين الصباحية خلال 15 دقيقة من الانتهاء من التمارين. ومن الأطعمة التي يُنصح بتناولها نذكر:

السموذي الأخضر.

اللبن والتوت.

ساندويش البيض والخضراوات.

بانكيك البروتين.





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قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأمريكية:- أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به.- ما أنصح به الناس دائمًا هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك.- إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك.- إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضًا.