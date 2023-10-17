من السرطان إلى ارتفاع ضغط الدم.. 6 أسباب للتعرق ليلاً رغم برودة الجو

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التعرق جزء طبيعي من نظام تبريد الجسم، فهو يساعد على إبقائه في درجة الحرارة المثلى حتى تتمكن جميع الأعضاء من العمل بفعالية. اضافة اعلان

لكن المعاناة من التعرق ليلاً - نوبات متكررة من التعرق الشديد- يمكن أن يكون في بعض الحالات علامة على شيء خطير.

وتؤدي العديد من الحالات إلى التعرق الليلي عن طريق تغيير درجة حرارة الجسم الداخلية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وفي حين أن معظم أسباب التعرق الليلي غير ضارة، إلا أنه يمكن أن يكون (خاصة في الأشهر الباردة) علامة على وجود حالة كامنة مثل انقطاع الطمث أو العدوى أو المرض أو الدواء.





1. انقطاع الطمث



2. انقطاع الطمث عند الذكور



3. فيروس نقص المناعة البشرية



4. السرطان



5. ارتفاع ضغط الدم



6. الأدوية



النساء أكثر عرضة للتعرق الليلي من الرجال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انقطاع الطمث.ويعاني حوالي 80% من النساء اللاتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث من الهبات الساخنة أو التعرق الليلي، وفقًا لمعهد الصحة الوطنية بالولايات المتحدة.وقال البروفيسور سيوبهان بانكس، من جامعة جنوب أستراليا، إن الهبات الساخنة المرتبطة بانقطاع الطمث عادة ما تنجم عن تقلب مستويات هرمون الاستروجين.ويعتقد أن هذا الهرمون له تأثير على منطقة ما تحت المهاد، وهو جزء من الدماغ الذي ينظم درجة الحرارة.يمكن للهرمونات أيضًا أن تسبب التعرق الليلي لدى الرجال، خاصة أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون ، المعروف باسم قصور الغدد التناسلية.وتقول جامعة هارفارد هيلث إن الهبات الساخنة تصيب ما يصل إلى 80 في المائة من الرجال الذين يعانون من هذه الحالة.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن الرجال الذين يولدون بهذه الحالة يمكن أن يعانوا من تأخر البلوغ وصغر الخصيتين.ويمكن أن يتطور أيضًا في وقت لاحق من الحياة، خاصة عند الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة أو المصابين بالسكري من النوع الثاني.وعندما يحدث ذلك في مرحلة البلوغ، يطلق عليه أحيانًا "انقطاع الطمث لدى الذكور".عندما يحارب جسمنا العدوى، ترتفع درجة حرارتنا الداخلية أحيانًا، مما يؤدي إلى التعرق عندما يحاول الجسم تبريد نفسه. ويمكن أن تؤدي الالتهابات البسيطة إلى التعرق، مثل نزلات البرد.لكن الأمراض الخطيرة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تسبب التعرق أيضًا، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.وفيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يدمر الخلايا في جهازك المناعي ويضعف قدرتك على مكافحة العدوى والأمراض اليومية.وفقًا لمؤسسة "تيرينس هيجنز تراست: الخيرية للصحة الجنسية، فإن التعرق الليلي في فيروس نقص المناعة البشرية يصاحبه دائمًا أعراض أخرى، بما في ذلك الحمى والإسهال وفقدان الوزن وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام المفاصل.السرطان ، وخاصة سرطان الغدد الليمفاوية - هودجكين وغير هودجكين- يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التعرق الليلي. ويبدأ كلا السرطانين في خلايا الدم البيضاء، وهي جزء من الجهاز المناعي لمكافحة الجراثيم في الجسم.ومع ذلك، نادرًا ما يكون التعرق الليلي هو العرض الوحيد. ويظهر كلا المرضين مع تورم غير مؤلم في العقدة الليمفاوية، عادة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.يمكن أن يكون التعرق الليلي أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم، لدى أولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم، نتيجة انسداد مجرى الهواء بشكل متكرر أثناء النوم مما يؤدي إلى الشخير بصوت عال.وتشير الدراسات إلى أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من حالة النوم يعانون بانتظام من التعرق الليلي.والسبب الدقيق وراء الظاهرة غير معروف، لكن العلماء يعتقدون أنها مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.بعض الأدوية، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) التي تستخدم لعلاج الاكتئاب والعلاج بالهرمونات البديلة لانقطاع الطمث، يمكن أن تسبب التعرق ليلاً.وتؤثر هذه الأدوية على جزء الدماغ المسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم والتعرق. ووجد العلماء أن تعاطي المخدرات والكحول يمكن أن يزيد أيضًا من خطر التعرق الليلي بنفس طريقة الأدوية الموصوفة.