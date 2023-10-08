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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير طبي.. 8 تغيرات سلبية عند تقليل وجبات الطعام لمواجهة السمنة

تقليل وجبات الطعام
تقليل وجبات الطعام لمقاومة السمنة
أ أ
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يلجأ العديد من الناس إلى تقليل وجبات الطعام لمواجهة السمنة، وربما يكون ذلك اجتهادًا شخصيًا دون استناد إلى مصادر طبية ودراسات علمية موثوقة.اضافة اعلان

السمنة مرض نفسي قاتل

وتعتبر السمنة مرض نفسي قاتل للمرضى؛ حيث يتضاعف بسببها كمية الدهون في الجسم، لتصبح مصدر قلق بشأن الجمال والصحة.
فهي تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم إضافة إلى أنواع معينة من السرطان.
وأول خطوة يتخذها الإنسان لتخفيف السمنة هو قرار تخفيف وجبات الطعام، فاتباع نظام غذائي أكثر فائدة للصحة وزيادة مستوى النشاط البدني وإدخال بعض التغييرات السلوكية في إنقاص الوزن، خياراً ممكناً للعلاج، لكن من دون التوقف عن تناول الطعام وتقليل الكمية التي يحتاج إليها الجسم، بحسب موقع "ميديم".

8 تغيرات سلبية

ووفقاً لتقرير طبي فإن توقف الشخص عن تناول الطعام بشكل منتظم لمعالجة السمنة، يحدث مجموعة من التغيرات، أهمها:
1 - ارتفاع هرمونات التوتر العالي (الكورتيزول والأدرينالين).
2 - زيادة في القلق وانخفاض المزاج.
3 - تراجع معدل الأيض المسؤول عن زيادة الطاقة بالجسم.
4 - قلة النوم.
5 - نقص في الأداء المعرفي.
6 - عدم انتظام السكر في الدم.
7 - زيادة الحساسيات الغذائية.
8 – تحفيز هرمونات الجوع في الظهور، مما يجعلك تشتهي أكثر المواد الغذائية المتاحة من حيث كثافة السعرات الحرارية.
وعندما تنتظر حتى تشعر بالجوع لتناول الطعام، فسوف تأكل أكثر، وتظهر الأبحاث أن ما يحدث في الأغلب هو فترة من الجوع يتبعها سلوك الشراهة
ومن المهم تقديم تحذير لمن يعانون السمنة أو يرغبون في تغيير لياقتهم البدنية، فيجب ألا يكون فقدان الوزن على حساب تقليل الطعام، وتناول الأطعمة الصحية.

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