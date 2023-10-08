يحمله الملايين من البشر.. متغير جيني يسبب السرطان (تفاصيل)

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نشرت مجلة "نيتشر" دراسة حول اكتشاف العلماء متغيرا جينيا يتسبب باختلال توازن خلايا جسم الإنسان عند تجديدها.



متغير جيني يتسبب في اختلال خلايا الجسم: اضافة اعلان



وأوضحت الدراسة أنه يؤدي إلى التهابات قد تقود في النهاية للإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان والخرف.



وفي التفاصيل فإن الخلايا تموت طوال الوقت في أجسامنا، وينهار بعضها تحت وطأة العدوى، وتدفع بقاياهم المتحللة جهاز المناعة إلى حالة من اليقظة الشديدة.



وفي موت "الخلايا المبرمج" تقتل الخلية نفسها وفق سلسلة من العمليات الخلوية ودون إفراز مواد ضارة في المنطقة المحيطة بها.



وتؤدي هذه العملية إلى التخلص من الخلايا القديمة وغير الضرورية والمريضة، مما يُحافظ على صحة الجسم.



في نفس الوقت الذي تتم فيه عملية موت الخلايا يحل محلها أخرى جديدة، تخضع تلك العملية عادة لرقابة مشددة من الجهاز المناعي.



فيما يطلق اختلال التوازن في موت الخلايا القديمة وإنتاج الجديدة العنان للكثير من الالتهابات، ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.



وذكر موقع "ساينس أليرت" أنه في الآونة الأخيرة، حدد فريق من الباحثين متغيراً جينياً، يؤدي إلى "النخر"، وهو استهداف كافة الخلايا الجديدة والقديمة دون تميز بينهما.



وأوضح أن هذا المتغير الجيني، يسمى MLKL، ويقدر الباحثون أنه يُمكن العثور عليه فيما يصل إلى 3 بالمئة من البشر حول العالم.



ونوه أن النسبة لا تبدو كبيرة، لكن نظراً لعدد سكان العالم، فإن عدة ملايين من الأشخاص الذين يحملون نسخة من هذا الجين المتغير.