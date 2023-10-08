الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

يحمله الملايين من البشر.. متغير جيني يسبب السرطان (تفاصيل)

السرطان
ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
نشرت مجلة "نيتشر" دراسة حول اكتشاف العلماء متغيرا جينيا يتسبب باختلال توازن خلايا جسم الإنسان عند تجديدها.

متغير جيني يتسبب في اختلال خلايا الجسم:اضافة اعلان

وأوضحت الدراسة أنه يؤدي إلى التهابات قد تقود في النهاية للإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان والخرف.

وفي التفاصيل فإن الخلايا تموت طوال الوقت في أجسامنا، وينهار بعضها تحت وطأة العدوى، وتدفع بقاياهم المتحللة جهاز المناعة إلى حالة من اليقظة الشديدة.

 وفي موت "الخلايا المبرمج" تقتل الخلية نفسها وفق سلسلة من العمليات الخلوية ودون إفراز مواد ضارة في المنطقة المحيطة بها.

وتؤدي هذه العملية إلى التخلص من الخلايا القديمة وغير الضرورية والمريضة، مما يُحافظ على صحة الجسم.

 في نفس الوقت الذي تتم فيه عملية موت الخلايا يحل محلها أخرى جديدة، تخضع تلك العملية عادة لرقابة مشددة من الجهاز المناعي.

فيما يطلق اختلال التوازن في موت الخلايا القديمة وإنتاج الجديدة العنان للكثير من الالتهابات، ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

وذكر موقع "ساينس أليرت" أنه  في الآونة الأخيرة، حدد فريق من الباحثين متغيراً جينياً، يؤدي إلى "النخر"، وهو استهداف كافة الخلايا الجديدة والقديمة دون تميز بينهما.

 وأوضح أن هذا المتغير الجيني، يسمى MLKL، ويقدر الباحثون أنه يُمكن العثور عليه فيما يصل إلى 3 بالمئة من البشر حول العالم. 

ونوه أن النسبة لا تبدو كبيرة، لكن نظراً لعدد سكان العالم، فإن عدة ملايين من الأشخاص الذين يحملون نسخة من هذا الجين المتغير.

اقرأ أيضا

اللياقة
3:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تجارب حية.. زيادة الوزن لا تمنع أصحابها من التمتع باللياقة البدنية

سرطان الثدي
3:38 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء: تجنبوا هذا الأمر عند استخدام جهاز فحص الثدي

بق الفراش
12:55 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أشياء افعلها إذا تعرضت للدغ "بق الفراش"

السكري
11:23 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

اكتشاف "السكري" في الثلاثين يقصّر العمر 14 عامًا

اقرأ أيضا

تحذير طبي: نوعان من الأسماك يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم

"مرض النوم" يقتل 500 ألف شخص سنويًا.. 4 أعراض رئيسة

تحذير طبي.. 8 تغيرات سلبية عند تقليل وجبات الطعام لمواجهة السمنة

يعالج 23 مرضاً.. فوائد لن تصدقها لتناول الزبيب

دراسة تحذر من أدوية إنقاص الوزن الشائعة: تضر بصحة المعدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تقليل وجبات الطعام 5:09 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تحذير طبي.. 8 تغيرات سلبية عند تقليل وجبات الطعام لمواجهة السمنة

المورينجا - شجر 10:13 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها أمراض مميتة.. "المورينجا" شجرة مجهولة تعالج أكثر من 300 داء

جلسة 10:37 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

أخطرها السرطان.. 10 أمور مفزعة بسبب طول جلستك اليومية لمدة 6 ساعات

8979789 7 1:34 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

اختراع واعد.. عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.41.20 PM
2:44 م السبت، 07 أكتوبر 2023

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ "الإيدز" .. وهذه طرق انتقاله

فيروس نيباه
10:20 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

إبلاغ عاجل عبر برنامج "حصن".. إجراءات وقائية لمنع وفادة "نيباه" إلى المملكة

صفار البيض
9:34 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة لصفار البيض.. هذا ما يفعله بدماغ الصغار

tbl_articles_article_33238_437d83bc0ac-74b0-4eb7-a4f6-e2e77c5550e0
12:58 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

هل تعاني من التشتت وقلة التركيز؟ إليك الحل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

الضمان الاجتماعي المطور
5:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ