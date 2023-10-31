خاصة لدى كبار السن.. النوم العميق يقي من مرض خطير

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أكدت دراسة حديثة، أن تعزيز النوم العميق أو الحفاظ عليه يمكن أن يقي كبار السن من خطورة الإصابة بمرض الخرف أو الزهايمر.





أهمية النوم الجيد اضافة اعلان



النوم الجيد وصحة الدماغ

ووفقا للدراسة، التي أجريت في أستراليا، فإن انخفاض النوم العميق 1% سنوياً لمن هم فوق 60 عاماً يزيد خطر الخرف بنسبة 27 %وسلطت الدراسة، الضوء على أهمية النوم الجيد، حيث وجد الباحثون أن انخفاض معدل النوم العميق بنسبة 1% سنوياً لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27%.الدراسة أجريت، في جامعة موناش، وقام الباحثون بمتابعة 346 شخصاً أعمارهم تزيد عن 60 عاماً لمدة 17 سنة.ووجد الباحثون أن كمية النوم العميق انخفضت لديهم ببطء مع التقدم في العمر، وخلال هذه الفترة أصيب 52 من المشاركين بالخرف.ومع تعديل العمر والجنس والعوامل الوراثية وحالة التدخين واستخدام أدوية النوم ومضادات الاكتئاب والقلق، كانت نسبة انخفاض النوم العميق كل عام مرتبطة بزيادة نسبتها 27% في خطر الإصابة بالخرف.وأوضح الدكتور ماثيو بيس المشرف على الدراسة: "إن النوم البطيء، أو النوم العميق، يدعم شيخوخة الدماغ بعدة طرق، ونحن نعلم أن النوم يزيد من إزالة النفايات الأيضية من الدماغ، بما في ذلك تسهيل إزالة البروتينات التي تتراكم في مرض الزهايمر".وتابع الدكتور ماثيو "حتى الآن لم نكن متأكدين من دور النوم البطيء في تطوّر الخرف. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فقدان موجة النوم البطيء قد يكون عامل خطر للخرف قابل للتعديل".