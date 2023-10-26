استشاري يحذر: 4 أعراض خطيرة للسهر وقلة النوم

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حذر د. وليد البكر استشاري سكري وسمنة وغدد صماء، من خطورة السهر وقلة النوم، مؤكدا أن قلة النوم تتسبب في العديد من الأعراض الخطيرة.

وأضاف البكر، عبر حسابه في منصة إكس، أن عدم أخذ قسط كافٍ من النوم والسهر يؤدي إلى حاله من الفوضى الهرمونية التي ينجم عنها حاله من الهدم العضلي والخلل في عمليات الآيض والحرق ومؤشرات السكر . اضافة اعلان





أعراض السهر وقلة النوم



تأثير طريقة النوم على الوجه



النوم على الجانب



مخاطر النوم على الوجه



- انخفاض هرمون النمو المهم للبناء-ارتفاع الكورتيزول وما يترتب عليه رفع السكر والضغط والتوتر- انخفاض الهرمون الذكوري حيث تقل الخصوبة تدريجيا- ارتفاع هرمون الجوع وما يترتب عليه من زيادة السمنهفي سياق آخر حذرت دراسة من الأسباب التقليدية التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد، مثل الابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بروتين العناية بالبشرة وتجنب التدخين وتناول الطعام الصحي.لكن هل تعلم أن طريقة نومك يمكن أن تسبب ظهور خطوط في وجهك وحتى تغيير ملامح الوجه؟وقالت كيت كير، أخصائية الوجه السريرية ومديرة عيادة كيت كير لندن، إنه ليس لديها أدنى شك في أن طريقة نومك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وجهك ومنطقة أعلى صدرك.وأضافت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجراحة التجميلية، فإن قوى الضغط والتوتر والضغط الهائل التي تمارس على وجوهنا أثناء النوم يمكن أن تؤدي إلى تشويه الوجه".وتابعت: "يظهر هذا التشوه في شكل طيات وتجاعيد رأسية عندما ننام على جوانبنا أو بطوننا."وقد تبدأ هذه الطيات العمودية على شكل تجاعيد مؤقتة أثناء النوم - غالبًا ما تمتد من الأنف إلى زوايا الشفاه - لكن مع مرور الوقت، مع تقدم الجلد في السن وفقد قدرته على العودة إلى الحياة، يمكن أن تصبح دائمة.وينطبق الشيء نفسه على أماكن أخرى من الجسم، حيث تلعب تأثيرات الجاذبية دورًا.وقالت كيت: "الاستلقاء على جانبنا يمكن أن يتسبب في انخفاض ثديينا، مما يؤدي إلى ظهور خطوط عمودية ملحوظة على منطقة أعلى الصدر".غير أنها أوضحت أن الخطر ينتهي به الأمر إلى أن يصبح غير متوازن بشكل منخفض، لأنه "من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على تناسق العينين والشفتين".ومع ذلك، أشارت الدكتورة مريم زماني، جراحة تجميل العيون إلى أن النوم يمكن أن يلعب دورًا في عدم تناسق الوجه.وتابعت: "النوم على جانبك يمكن أن يسبب ضغطًا متكررًا على منطقة معينة، مما يخلق تجاعيد ويزيد من سوء ظهور الخطوط والتجاعيد على جانب النوم المفضل. وهذا يؤدي إلى تفاقم عدم التماثل في العينين والشفتين والوجه".وبينت أن هذا قد يعني أن إحدى العينين لها شكل أو ارتفاع مختلف قليلاً، أو أن أحد جانبي الشفاه أقل من الجانب الآخر.وواصلت قائلة: "مع تقدمنا في السن، تصبح حالات عدم التناسق أكثر وضوحًا بشكل متزايد، علاوة على ذلك، تنخفض مرونة الجلد، مما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى تتمكن الخطوط الثابتة من إعادة الترطيب والانتعاش بعد ليلة من النوم".وأشارت الطبيبة إلى أنها مثل خطوط الابتسامة - كل شخص لديه هذه الخطوط، لكن كلما كبرت، زادت احتمالية بقائها في مكانها بعد الانتهاء من الابتسام وتصبح دائمة في النهاية.وعلى الرغم من أن النوم الجانبي هو الوضع الأكثر شيوعًا، فمن الواضح أن الذين ينامون على بطونهم يتعرضون لمفاجأة أسوأ.قال الدكتور دياني داي من: "يعتبر النوم على بطنك عمومًا وضعية النوم الأقل صحة لبشرتك. يتم ضغط وجهك على الوسادة، مما قد يسبب التجاعيد وحب الشباب (نتيجة لفرك بشرتك ببساطة على الوسادة). وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لمنطقة أعلى الصدر، التي تتأثر بنفس الطريقة بسبب الاحتكاك بالوسادة والملاءات".فيما يعد أولئك الذين ينامون على ظهورهم أفضل حالاً من غيرهم.قال الدكتور داي: "عندما تنام على ظهرك، فمن الواضح أنه لا يوجد أي احتكاك على وجهك. كما أنه يسمح بتحسين الدورة الدموية التي يمكن أن تساعد في منع تراكم السوائل في الوجه، مما يقلل من خطر الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين".