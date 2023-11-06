الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يحذر الشباب من سلوك خاطئ يعرض صحتهم للخطر

شرب الماء
الماء
أ أ


وجه د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للشباب للحفاظ على الصحة، وتفادي الشعور بالضعف والإرهاق والدوخة.


وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "استغرب من بعض الشباب أو الشابات في قلة شربهم للماء واعتمادهم على المشروبات الغازية والكافيين!!".

اضافة اعلان


وأضاف النمر "حتى أن بعضهم يشعر بدوخة عند القيام.. المطلوب 2.5 الى 3 لتر يوميا".

أهمية الماء لجسم الإنسان



ويشكل الماء حوالي 60% من جسم الإنسان، ويلعب دوراً مهماً في مختلف العمليات الحيوية، كما يعد ضرورياً لتنظيم توازن الأملاح والكهارل (بالإنجليزية: electrolytes) بين داخل الخلية وخارجها.

 

أهمية الماء لجسم الإنسان:


- تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق عملية التعرق، والتي تبرد الجسم في درجات الحرارة المرتفعة، أو عند بذل مجهود بدني كبير. يساعد شرب الماء كذلك على تعويض الماء والأملاح التي يتم طرحها مع العرق.
- المساهمة في التخلص من السموم والمواد الضارة في الجسم بوساطة الكلى وعمليتي الإخراج والتعرق. بالإضافة لذلك، يساعد شرب المياه بكميات مناسبة على تحسين كفاءة الكلى ووقايتها من الأمراض.
- تكوين اللعاب، والذي يحتوي على الإنزيمات والمواد الضرورية لهضم الطعام وحماية الفم.
حماية المفاصل والحبل الشوكي، وذلك عن طريق إحاطتهما بسائل زلق يعمل كوسادة لتسهيل الحركة والوقاية من التهاب المفاصل. يساعد الماء كذلك على حماية الدماغ عن طريق السائل الشوكي.
- المساهمة في تحسين عملية هضم الطعام، وذلك عند شرب الماء قبل، وأثناء، وبعد تناول وجبات الطعام.
- المساعدة على امتصاص المعادن، والفيتامينات، والمواد الغذائية من الطعام، ونقلها إلى كافة أجهزة الجسم. يسهل الماء بهذه الطريقة الحصول على الفائدة القصوى من الأطعمة المختلفة.
- تحفيز عمليات الأيض في الجسم، حيث يساعد شرب 500 مليلتر مكعب من الماء على رفع معدل الأيض في الجسم بنسبة 30%. تمد عمليات الأيض الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، وتساعد على حرق الدهون.
- تحسين الأداء الذهني ووظائف الدماغ، بما يشمل تحسين المزاج، والتركيز، والذاكرة.
- نقل الأكسجين إلى كافة أرجاء الجسم عن طريق الدورة الدموية، حيث يعد الماء المكون الرئيسي للدم.
- المحافظة على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.
- ترطيب الأنف والعينين.


اقرأ أيضا

ضغط الدم
10:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

7 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

فيروس كورونا
4:10 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ماذا تفعل عند إصابتك بـ كورونا؟.. روشتة طبية عاجلة

البروستاتا
4:09 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

علامة على مرض مميت.. كم مرة تذهب إلى الحمام في الليل؟

الملح
1:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

سم قاتل.. كيف تعرف أنك تجاوزت الحد المسموح به من الملح؟

اقرأ أيضا

6 أعراض للإصابة بسرطان الخصية.. كيف تتعرف عليها؟

بالمدينة.. ثلاثة صمامات تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب

يظهر بسبب التوتر.. كيف تتغلب على الطفح الجلدي "الشرى"؟

مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تفتيت حصوات الكلى 5:55 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

من دون أدوية.. 8 طرق طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى

اقرأ أيضا

اسعار الذهب 7
9:32 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 210 ريالاً

مخاطر ممارسة الرياضة
9:29 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

على عكس الثوابت.. خبراء: 4 مخاطر مميتة لممارسة الرياضة!

الماء بالليمون
8:49 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بعد التعرف على فوائده.. هل يجب شرب الماء بالليمون يوميًا؟

احتباس السوائل في الجسم
5:06 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

احتباس السوائل لدى الرجال.. الأسباب والعلاج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى