الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. "عشبة الفقراء" تُعطل نمو السرطان بـ70%

عشبة تعطل نمو السرطان بـ70%
عشبة تعطل نمو السرطان بـ70%
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قام مجموعة من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية في روسيا، بتطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية مستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول.اضافة اعلان

عشبة الفقراء

وحصل الباحثون على نتائج مقنعة جرّاء الأبحاث التي بدأوا بها منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال تطوير نبات عشبي بري يدعى «Avran» (أفران) أو ما يطلق عليه عربياً باسم «نِعْمَة» أو «عشبة الفقراء»، الذي ينتشر في مناطق مختلفة في روسيا، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغليان، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، أن الدواء الجديد المبني على عشبة «أفران» ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية، وأوضح أيضاً أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة في الأسواق تعمل على تثبيط الخلايا؛ أي أنها تسبب تدميراً هائلاً للخلايا السرطانية، والذي يصاحبه تسمم شديد بالجسم.

تقليل معدل نمو الورم بـ70%

ووفقاً لنتائج الدراسة ما قبل السريرية، فإن الدواء يعطي آثاراً جانبية أقل بكثير، ويتحملها الجسم بسهولة، وأن الدواء المستخلص يعتبر الأول من نوعه، ومن المتوقع أنه سينافس أفضل الأدوية المضادة للأورام في العالم.
وذكرت الجامعة أن البحث أجري على عشرة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الكبد، والساركوما، وسرطان المبيض وغيرها.
ولقد أظهرت التجارب على حيوانات المختبر أن تناول الدواء المستخلص يقلل من معدل نمو الورم بنسبة 70%، وهذه أرقام جيدة جداً، ومن المعروف أن الدواء يعتبر فعالاً إذا كان يمنع نمو الورم بنسبة 30% على الأقل.

اقرأ أيضا

حصى الكلى
12:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بيت الداء.. أسباب تكوين حصى الكلى والحالب وسبل الوقاية والعلاج

اللحوم الحمراء
11:47 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تحذير.. تناول اللحوم مرتين أسبوعيًا يصيبك بمرض لا يمكن علاجه

مشروبات للعظام
1:44 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

5 مشروبات تعزز المناعة مع اقتراب الشتاء

أطعمة
10:10 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

نظام غذائي يقي من أمراض القلب ويقضي على الدهون

اقرأ أيضا

5 خطوات مهمة لتقوية عضلات الجسم

علاج لسرطان البروستاتا يمنح الأمل لملايين الرجال

غذاء 5 شعوب من أكثر دول العالم صحة وعمر طويل

للحصول على نتيجة دقيقة.. متى تجري اختبار كورونا؟

لنوم أفضل وأسرع.. عليك بتناول هذه الفاكهة الشهيرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

علاج السرطان 11:24 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أغربها الأخيرة.. 42 علامة على إصابة الأطفال بالسرطان

السمنة 4:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تؤدي إلى الوفاة المبكرة.. هل تتسبب السمنة في ظهور الأورام؟

تغير لون البول 5:00 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

تعرق اليدين 2:51 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

من السرطان إلى ارتفاع ضغط الدم.. 6 أسباب للتعرق ليلاً رغم برودة الجو

اقرأ أيضا

علاج السرطان
11:24 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أغربها الأخيرة.. 42 علامة على إصابة الأطفال بالسرطان

وزارة الصحة
8:29 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

في 5 مراحل.. تحويل التجمعات الصحية إلى شركات مستقلة

لقاح الانفلونزا
8:04 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يمكن تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية مع ارتفاع درجة الحرارة؟

السمنة
4:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تؤدي إلى الوفاة المبكرة.. هل تتسبب السمنة في ظهور الأورام؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

جزيرة الوصل
11:38 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

يوم مختلف لمحبي الطبيعة المائية والمناظر الخلابة.. جولة إلى جزيرة الوصل وشاطئها

ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني
11:17 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التقى ولي العهد وبحثا التصعيد العسكري في غزة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض

محمد بن سلمان
10:45 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين في غزة ونطالب بوقف العمليات العسكرية (فيديو)

ولي العهد
10:22 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

العدوان الصهيوني على غزة 6
9:32 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الصهيوني

أمطار وسيول2
9:17 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق