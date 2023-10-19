أغربها الأخيرة.. 42 علامة على إصابة الأطفال بالسرطان

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أظهرت دراسة، أن ثلثي البالغين غير واثقين من قدرتهم على اكتشاف العلامات المبكرة للسرطان لدى الأطفال.

وكشفت النتائج التي نشرها الباحثون بجامعة نوتنجهام والجمعيات الخيرية لسرطان الأطفال، في مجلة "أرشيفات الأمراض في الطفولة"، أن واحدًا فقط من كل 10 يعرف بعض الأعراض الأكثر دقة. اضافة اعلان

ومن إجمالي 1000 شخص بالغ تم استطلاعهم حول مدى فعالية اكتشاف 42 علامة كلاسيكية للسرطان لدى الأطفال، تعرف المشاركون - ومن بينهم أولياء الأمور - على 11 فقط في المجمل.

وكان أقل من النصف بقليل على علم بأن وجود كتل أو تورم في الحوض أو الثدي أو الخصية هي أعراض محتملة للسرطان.

ومن العلامات الأخرى المعروفة وجود دم في البول أو البراز (44%)، والتغيرات في الشامات (43%)، وفقدان الوزن (40%)، وجميعها أيضًا علامات على المرض لدى البالغين.





العلامات الأكثر دقة



ندرة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال



علامات السرطان الـ 42



لكن العلامات الأكثر دقة، بما في ذلك بعض العلامات الفريدة لسرطانات الأطفال، لم تكن معروفة إلا بالكاد.واعترف 10% فقط من البالغين بأن البلوغ المبكر أو المتأخر هو علامة محتملة للإصابة بالسرطان.ومن العلامات الأخرى للسرطان التي يمكن تجاهلها عند الأطفال الأصغر سنًا هي تأخر النمو، حيث يدرك 11% فقط من البالغين أنه يمكن أن يكون علامة على المرض.تشمل العلامات الخفية الأخرى للسرطان، التعافي البطيء بعد إصابة العظام مثل كسر الذراع، حيث أدرك ذلك 14% فقط ممن شملهم الاستطلاع.وتشمل أعراض السرطان المحتملة الأخرى في القائمة تلك التي يمكن الخلط بينها وبين مجموعة من أمراض الطفولة الأخرى، مثل الحمى أو صعوبة البلع.وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت الحاجة إلى حملة تثقيفية حول علامات الإصابة بسرطانات الأطفال.وتعتبر ندرة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال عائقًا رئيسًا أمام التشخيص المبكر.وكتب الباحثون: "على الرغم من أن عدد الحالات قد يكون صغيرا مقارنة بسرطانات البالغين، إلا أن الخطر التراكمي منذ الولادة وحتى مرحلة البلوغ المبكر يمكن مقارنته بأمراض الطفولة الأخرى".وأضافوا: "يجب أن يتم إيصال هذا إلى الجمهور، حيث عادة ما يربط الآباء الأعراض الشائعة بأمراض الطفولة الشائعة، ولكن ليس السرطان".وأشاروا إلى أنه بما أن أعراض السرطان لدى الأطفال يمكن أن تحاكي في كثير من الأحيان الأمراض الشائعة، فإن الوعي العام حول العلامات يمكن أن يكون مفتاحًا لاكتشاف الحالات مبكرًا، عندما تكون أكثر قابلية للعلاج.تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعراض السرطان المحتملة في القائمة الـ 42 يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن عدد من الحالات والأمراض الأقل خطورة.وفيما يلي علامات السرطان الـ 42 لدى الأطفال ونسبة البالغين الذين تعرفوا عليها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل":-تورم في الحوض أو الخصية أو الثدي: 46%-دم في البول أو البراز: 44%-التغيرات في الشامات: 43%-كتلة/تورم في جدار الصدر أو الإبطين: 41%-فقدان الوزن: 40%-انتفاخ/كتلة البطن: 38%-كتلة/تورم في الوجه والفك والجمجمة: 36%-الصداع المستمر والمتكرر: 32%-التعب أو الإرهاق المستمر والمتكرر: 32%فقدان الشهية: 31%-القيء المستمر: 31%-النزيف الزائد/الكدمات/الطفح الجلدي/النمش (نوع من الطفح الجلدي): 30 بالمئة- نوبات: 29%-ألم في جدار الصدر أو الإبطين: 29%-تورم العظام أو المفاصل غير المبرر: 27%-تغير في عادة الأمعاء - إمساك أو إسهال: 27%-آلام البطن المستمرة / المتكررة / التقدمية أو الانزعاج: 26%-صعوبة في التبول: 26%-مشاكل في الرؤية: 26%- تورم الغدد: 26%تدهور التوازن والمشي والكلام: 23%الألم المستمر/المتكرر في العظام أو المفاصل والذي يزداد سوءًا في الليل: 23%- شحوب ملحوظ في الجلد: 22%-الالتهابات المتعددة أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا: 22%-النزيف غير المبرر بعد ممارسة الجنس وبين الدورات الشهرية: 22%-حمى وتعرق ليلي: 21%- ضيق التنفس: 21%- صعوبة البلع: 21%-العرج أو الضعف غير المبرر: 20%-الصراخ المستمر/المتكرر غير المبرر عند الأطفال الصغار: 19%-التهاب الحلق المستمر أو المتكرر أو الصوت الأجش: 18%- إمالة الرأس أو تصلب الرقبة عند الأطفال الصغار: 18%--ابيضاض الدم: 18%- فقدان السمع: 17%-حركات العين غير الطبيعية: 17%-حركات الوجه غير الطبيعية: 16%- ألم الأذن المستمر: 16%-محدودية فتح الفم: 14%-بطء التعافي بعد إصابة العظام أو المفاصل: 14%-نمو بطيء: 13%-تأخر النمو لدى الأطفال الصغار دون الثانية من العمر: 11%-البلوغ المبكر أو المتأخر: 10%