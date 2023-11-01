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مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا.. مختبر أمريكي استلم خفافيش حُقنت بالوباء قادما من ووهان الصيني

فيروس كورونا
كورونا
أ أ
كشف تقرير صحفي استقصائي مفاجأة جديدة عن سبب انتشار وباء فيروس كورونا.

مختبر لفيروس كورونا:

وبحسب التقرير فقد أشرف "آنتوني فاوتشي" على مختبر لسلالات فيروس كورونا في ولاية مونتانا الأمريكية قبل عام واحد فقط من انتشار الفيروس بين البشر.اضافة اعلان

 وأوضح فاوتشي أنه  تم حقن 12 خفاش بالفيروس في مدينة ووهان الصينية وأرسلوها إلى المختبر الذي يشرف عليه في ولاية مونتانا.

وكشف التقرير أن هناك علاقة بين الحكومة الأمريكية ومختبر ووهان الصيني الذي تشير له أصابع الاتهام بأنه مصدر الفيروس وانتشار الجائحة حول العالم ومعاناة البشر قرابة سنتين من الإجراءات الاحترازية المشددة من كمامات وتباعد وحظر تجول وأخذ للقاحات.

مختبر ووهان الصيني:

وفي يونيو الماضي نفى تقرير للاستخبارات الأمريكية، أن يكون مختبر ووهان للبحوث التابع للحكومة الصينية، هو من قام بصنع وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم نهاية 2019.

 وجاء في التقرير أنه لا يمكن تأكيد الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول أن ثلاثة علماء من المختبر كانوا من أوائل المصابين بالوباء وربما هم من صنعوه.

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