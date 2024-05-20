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النمر: الكافيين يثير نوبات القولون العصبي المؤلمة

الكافيين
القهوة تحتوي على الكافيين
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من أن الكافيين الموجود في القهوة والشاهي يثير نوبات القولون العصبي المؤلمة في بعض الأشخاص.اضافة اعلان

متلازمة القولون العصبي

هي حالة صحية مزمنة وشائعة تصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، بالإضافة إلى تغيُّر في نمط حركة التجويف المعوي، يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر.

إرشادات للمصابين بمتلازمة القولون العصبي

توصي وزارة الصحة بتجنب الأطعمة التي قد تهيج القولون مثل: الكافيين (الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة)، والسكريات، والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون، والعلك.
تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يصعب هضمها.
تجنب الأطعمة التي تزيد من الغازات (القرنبيط، والبروكلي، والملفوف).
الحرص على تناول وجبات الطعام بانتظام.
الحذر عند تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز.
الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء.
ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم للتقليل من التوتر، وتحفيز الانقباضات الطبيعية لعضلات الأمعاء.
الحد من التوتر، وذلك عن طريق التنفس العميق والاسترخاء وغيرهم.
الإقلاع عن التدخين.

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