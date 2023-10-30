علامات فارقة تكشف لك نقص الحديد.. ماذا عن تورم اللسان؟

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يتسبب نقص الحديد في الجسم بخلل في مستويات خلايا الدم الحمراء، وذلك نظرًا لأن الحديد يدخل بشكل رئيسي في تكوين الهيموجلوبين.





أعراض نقص الحديد: اضافة اعلان



موقع "ويب طب" كشف أبرز أعراض نقص الحديد في الجسم؟ وذلك من خلال الآتي :1- شحوب البشرة: خاصة في المنطقة الداخلية من الجفن السفلي، أحد أعراض نقص الحديد الشائعة، فالهيموغلوبين هو المسؤول عن منح خلايا الدم الحمراء لونها الأحمر، وهذه هي المسؤولة بدورها عن منح البشرة لونها الوردي الصحي.2- انقطاع النفس: عندما تنخفض مستويات الهيموغلوبين الحامل للأكسجين في أنحاء الجسم، فإن هذا يعني أن أنسجتك وعضلاتك لا تحصل على كفايتها من الأكسجين اللازم للقيام بالأنشطة حتى الخفيف منها، ما يجعلك تشعر بالتعب عند المشي مثلًا.3- دوار وصداع: قد يتسبب نقص الحديد في الإصابة بصداع، ولكنه ليس عرضًا شائعًا كالأعراض السابقة، كما أنه وإذا حدث، فإنه عادة ما يترافق مع دوخة ودوار.4- خفقان القلب: يعد أحد أعراض نقص الحديد في الجسم وفقر الدم، فقد يتسبب نقص الهيموغلوبين الحامل للأكسجين بالأمور الآتية:5- جفاف البشرة والشعر وضعفهما: يعد جفاف وضعف الشعر وجفاف البشرة أحد علامات نقص الحديد، وذلك لأن نقص الحديد الحاصل يجعل الجسد يدفع بالكمية القليلة التي يحملها الدم من الأكسجين إلى الأعضاء الأكثر أهمية داخل الجسم، بعيدًا عن الشعر والبشرة.6- تورم وحرقة في الفم واللسان: أحيانًا قد يساعدك إلقاء نظرة سريعة بداخل فمك على تمييز إذا ما كنت تعاني من فقر الدم ونقص الحديد، فقد تلاحظ تورم اللسان أو التهابه أو شحوب لونه أو كونه أملس بشكل غير طبيعي، وهذه من أعراض نقص الحديد.وقد يتسبب نقص الحديد كذلك في جفاف عام في الفم، أو ظهور تشققات أو التهابات حمراء عند زوايا الشفاه، أو حتى الإصابة ببثور في الفم.7- تعب غير معتاد: يعد التعب أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، ويظهر لدى ما يقارب نصف المصابين، ويظهر التعب نتيجة:-عدم حصول الأنسجة والعضلات على ما تحتاجه من أكسجين وطاقة، والذي عادةً ما يحمله إليها الهيموغلوبين.- حاجة القلب للعمل بجهد مضاعف لنقل الدم الحامل للأكسجين إلى أنحاء الجسم.- نظرًا لأن التعب قد يعتبر أمرًا عارضًا تتسبب به ضغوطات الحياة والعمل، يعتبر تشخيص فقر الدم من التعب كعارض وحيد أمرًا صعبًا.- لدى المصابين بنقص الحديد، غالبًا ما يترافق التعب مع سوء المزاج والشعور العام بالضعف، وصعوبة في التركيز ونقص في الإنتاجية.