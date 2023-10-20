كورونا يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر ومرض نادر يؤدي إلى الشلل

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حذر باحثون من أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومتلازمة جيلان باريه.

وتوصلت دراستان منفصلتان إلى أن كلتا الحالتين كانتا أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين أصيبوا بالفيروس مرة واحدة على الأقل. اضافة اعلان





مرض الزهايمر



متلازمة جيلان باريه



أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة جيلان باريه بـ 6 أضعاف



وربط الباحثون خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الكيمياء العصبية"، فيروس كورونا بمشاكل مثل ضبابية الدماغ والصداع وضعف التركيز.وقالوا إن تأثير هذه الأعراض يؤدي إلى التنكس العصبي، مما يساهم في تطور مرض الزهايمر - الشكل الأكثر شيوعا للخرف.وأضافوا أن أحد أكبر العوامل لظهور الخرف والإصابة بكوفيد هو الشيخوخة، لكن كلاهما يعملان معًا لتدمير الدماغ.وقال توماس لين، من جامعة كاليفورنيا-ايرفين: "أعتقد أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستدعم الأدلة الناشئة وجود صلة بين العدوى الميكروبية والأمراض التنكسية العصبية".ونظرت الدراسة الثانية في العلاقة المحتملة بين عدوى كوفيد ومتلازمة جيلان باريه – وهي حالة نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص العصب المحيطي.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنها تؤثر بشكل رئيسي على القدمين واليدين والأطراف، مما يسبب التنميل والضعف والألم.وفي الحالات الشديدة، يعاني المصابون من صعوبة في الحركة والمشي والتنفس والبلع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشلل.ونظر الباحثون في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية في بيانات أكثر من ثلاثة ملايين شخص دون تشخيص سابق لإصابة جيلان باري في الفترة ما بين 1 يناير 2021 و30 يونيو 2022.وخلال تلك الفترة، قام 76 شخصًا بتطويره، وتمت مطابقة كل مريض مع 10 أشخاص لا يعانون من المتلازمة.وتحقق الباحثون مما إذا كان المشاركون قد أصيبوا بعدوى كوفيد أو حصلوا على لقاح خلال الأسابيع الستة التي سبقت تشخيصهم.وخلصوا إلى أن أولئك الذين أصيبوا بعدوى حديثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة جيلان باريه بستة أضعاف من أولئك الذين لا يعانون منها.وأصيب ما مجموعه 12 في المائة من الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب بعدوى كوفيد الأخيرة، مقارنة بنسبة 2 في المائة ممن لم يصابوا به، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".بالإضافة إلى ذلك، كان الأشخاص الذين تلقوا لقاح mRNA حديثًا، مثل "فايزر"، أقل عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بالحالة في الأسابيع الستة التالية.وتعرض 11% من المصابين بمتلازمة جيلان-باريه للطعن مؤخرًا، مقارنة بـ 18% من المشاركين الذين لم يتعرضوا لذلك.ولا تثبت الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم الأعصاب"، أن كوفيد يسبب مرض جيلان باريه.