مع دخول الشتاء.. 3 مراحل للإصابة بالبرد وطرق الوقاية من المرض الشائع

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يخشى الكثيرون من الإصابة بنزلة برد في الشتاء، فهو الفصل الأكثر تأثيرا والأكثر خطورة فيما يخص الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام.
أعراض الإصابة بنزلة البرد وطرق الوقاية منه خلال الشتاء:
عند إصابتك بنزلة البرد تبدأ الأعراض المزعجة بالظهور وتحاول أنت جاهدًا العثور على طرق تخفف من الأعراض وتساعدك في العلاج ، بحسب موقع "ويب طب".
المرحلة الأولى:
المرحلة الأولى من الإصابة بنزلة البرد تكون من اليوم الأول إلى الثالث، وهي المرحلة المبكرة.
1- أعراض المرحلة الأولى من نزلة البرد
خلال هذه المرحلة تبدأ الأعراض الآتية بالظهور:
تنميل وحكة في الحلق.
ألم عام في الجسم.
تعب وضعف عام.
طرق التعامل:
إليك بعض الطرق التي تساعدك في التعامل مع هذه المرحلة والتقليل من الأعراض المرافقة لنزلة البرد:
استخدام مزيلات الاحتقان والأدوية المسكنة للألم مع التأكد من عدم تفاعل الأدوية لذا يجب استشارة الطبيب هنا.
الاسترخاء والنوم.
الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال تناول السوائل.
تناول مصادر الزنك ومكملاته فهو يساعد في التقليل من أعراض الإصابة بالمرض وفترته أيضًا.
المرحلة الثانية من نزلة البردتعرف هذه المرحلة باسم المرحلة النشطة والتي يكون خلالها الفيروس في قمة نشاطه، خلال هذه المرحلة قد تشعر بألم في جميع أنحاء الجسم كما تصاب بسيلان في الأنف.
1. أعراض المرحلة الثانية من نزلة البردتمتاز المرحلة الثانية من نزلة البرد بالأعراض الآتية:
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
التهاب في الحلق.
سعال.
سيلان أو احتقان في الأنف.
تعب عام.
ألم في الجسم.
قشعريرة مع انخفاض في حرارة الجسم.
طرق التعامل مع المرحلة الثانية
في هذه المرحلة قد تساعد الطرق الآتية في التعامل مع المرض:
تجنب التدخين والمدخنين.
الابتعاد عن تناول المضادات الحيوية، حيث أن مسبب المرض فيروسي وليس بكتيري.
تناول أدوية السعال بعد استشارة الطبيب.
تناول فيتامين ج.
الغرغرة بالماء والملح.
استخدام جهاز ترطيب الهواء المنزلي.
تناول مكملات الزنك.
تناول السوائل والتركيز على الساخنة منها وأهمها شوربة الدجاج.
المرحلة الثالثة من نزلة البرد
1. أعراض المرحلة الثالثة من نزلة البرد
الأعراض المميزة لهذه المرحلة تشمل على ما يأتي:
السعال.
احتقان في الأنف وسيلان.
تعب عام.
للتقليل من أعراض الإصابة من المهم اتباع طرق العلاج السابقة في المراحل الأولى والثانية، وتناول الأدوية المسكنة للألم بعد استشارة الطبيب.