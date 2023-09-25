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مصاب واحد من كل 1000 بالمملكة.. فحوصات لوقاية طفلك من تأخر النمو والإعاقة

الصحة
وزارة الصحة
أ أ
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دعت وزارة الصحة، إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية التي تحمي الطفل من تأخر النمو والإعاقة.
ووفقًا للوزارة، فإن مصابًا واحدًا يتم اكتشافه من بين كل (1000) مولود في المملكة.اضافة اعلان
وقال إن الفحص المبكر يساعد في الكشف عن الأمراض الوراثية والاستقلابية المسببة لعدد من المضاعفات.

7 حالات

وحددت الوزارة الحالات السبع المتمثلة في: 
-التأخر في نمو وتطور مهارات الطفل.
-تراكم المواد السامة داخل جسم الطفل.
-فشل الأعضاء الداخلية كالكبد والكلى والقلب.
-الوفاة الفجائية .
-صعوبات التعلم.
-الصرع.
-الغيبوبة.
مصاب واحد يتم اكتشافه من بين كل (1000) مولود في السعودية.



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