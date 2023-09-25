مصاب واحد من كل 1000 بالمملكة.. فحوصات لوقاية طفلك من تأخر النمو والإعاقة

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دعت وزارة الصحة، إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية التي تحمي الطفل من تأخر النمو والإعاقة.

ووفقًا للوزارة، فإن مصابًا واحدًا يتم اكتشافه من بين كل (1000) مولود في المملكة. اضافة اعلان

وقال إن الفحص المبكر يساعد في الكشف عن الأمراض الوراثية والاستقلابية المسببة لعدد من المضاعفات.





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تعرَّف على هذه الفحوصات لوقاية طفلك بإذن الله من تأخر النمو والإعاقة. مصاب واحد يتم اكتشافه من بين كل (1000) مولود في السعودية.تعرَّف على هذه الفحوصات لوقاية طفلك بإذن الله من تأخر النمو والإعاقة. #الشهر_العالمي_لفحص_حديثي_الولادة September 25, 2023

وحددت الوزارة الحالات السبع المتمثلة في:-التأخر في نمو وتطور مهارات الطفل.-تراكم المواد السامة داخل جسم الطفل.-فشل الأعضاء الداخلية كالكبد والكلى والقلب.-الوفاة الفجائية .-صعوبات التعلم.-الصرع.-الغيبوبة.مصاب واحد يتم اكتشافه من بين كل (1000) مولود في السعودية.





