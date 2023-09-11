تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

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حذرت وزارة الصحة من استخدام دواء إميفيناك (الديكلوفيناك) بدون إشراف طبي، وذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يناسب مرضى الضغط. اضافة اعلان

ونبهت الوزارة عبر حساب "الصحة_937" في منصة "إكس" إلى أنه "لا ينبغي استخدام دواء إميفيناك (ديكلوفيناك الصوديوم) بدون اشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية".



وعليكم السلام

لا ينبغي استخدام دواء اميفيناك (ديكلوفيناك الصوديوم) بدون اشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) September 11, 2023





استخدامات دواء إميفيناك



ويمتلك اميفيناك وهو من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مفعولاً مسكنًا للألم، وخافضًا للحرارة، ومضادًا للالتهاب.ويستخدم في الحالات التالية:-مسكن للألم وخافض للحرارة.-علاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي.علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب.علاج الفصال العظمي.علاج نوبات النقرس الحادة.علاج التهاب الوتر والتهاب الجراب.علاج آلام الدورة الشهرية.علاج آلام الأسنان.