الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

دواء اميفيناك
دواء اميفيناك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذرت وزارة الصحة من استخدام دواء إميفيناك (الديكلوفيناك) بدون إشراف طبي، وذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يناسب مرضى الضغط. اضافة اعلان
ونبهت الوزارة عبر حساب "الصحة_937" في منصة "إكس" إلى أنه "لا ينبغي استخدام دواء إميفيناك (ديكلوفيناك الصوديوم) بدون اشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية".


استخدامات دواء إميفيناك

ويمتلك اميفيناك وهو من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مفعولاً مسكنًا للألم، وخافضًا للحرارة، ومضادًا للالتهاب. 
ويستخدم في الحالات التالية: 
-مسكن للألم وخافض للحرارة.
-علاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي.
علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب.
علاج الفصال العظمي.
علاج نوبات النقرس الحادة.
علاج التهاب الوتر والتهاب الجراب.
علاج آلام الدورة الشهرية.
علاج آلام الأسنان.

اقرأ أيضا

التهاب المفاصل
8:25 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

لمرضى التهاب المفاصل.. تعرف على أفضل 5 أطعمة لتخفيف الآلام

زيت الزيتون
7:54 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بهذه التجربة البسيطة.. اكتشف زيت الزيتون الأصلي من المغشوش

فيتامين د
6:41 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 علامات تظهر عند نقص فيتامين "أشعة الشمس"

المشي
3:37 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

وقاية من أمراض مميتة.. ماذا يفعل المشي بجسم الإنسان؟

اقرأ أيضا

احذر عادة يومية تصيب بأمراض قاتلة

نخزات بالصدر وشعور بالثقل.. ماذا عن "نوبات الذعر"؟

دراسة تحذر من الاستسلام للاكتئاب: يسبب مرضاً شديد الخطورة

هل كل الأورام تتطلب علاجا كيماويا.. استشاري يجيب؟

الوقاية خير من العلاج.. الرياضة تفرز هرمون يقي من الزهايمر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الصحة 1:15 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

الصحة تحذر من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.. مضاعفات خطيرة

دواء 9:00 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام "اسيتالوبرام" و"كتافاست"

المكملات الغذائية 7:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من الصحة حول المكملات الغذائية

الصحة 9:27 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

تنبيهات صحية مهمة لزيادة التركيز أثناء المذاكرة

اقرأ أيضا

اسعارف الغريق
5:00 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

المجلس الصحي: 4 خطوات لإسعاف الغريق

الكوليسترول
2:02 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

لتفادي الأمراض المميتة.. تعرف على أفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول

الخلايا الجذعية تساعد نمو الأسنان
1:43 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

من السرطان إلى فيروس نقص المناعة البشرية.. علامات لأمراض خطيرة داخل الفم

الجلوكوما
11:12 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مفاجأة.. نصف المصابين بالجلوكوما التي تسبب العمى لا يعرفون طبيعة مرضهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تنفيذ الاحكام
8:57 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مع السجن والغرامة.. إحالة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام إلى مكافحة الفساد

حساب المواطن
8:07 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي

وزارة التعليم
7:59 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

موعد إغلاق باب التقديم على طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

أهم 10
9:13 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

فيتامين د
6:41 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 علامات تظهر عند نقص فيتامين "أشعة الشمس"

زلزتال المغرب 9
6:15 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أشدها "هايتي" 2010.. أقوى الزلازل المدمرة التي هزت العالم في آخر 25 سنة