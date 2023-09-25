الصحة: 4 أسباب لحدوث ألم الصدر

ألم الصدر هو عبارة عن ألم يحدث في أي منطقة في الصدر، ويكون عرضًا مرضيًا لعدد من الاضطرابات المرضية.
كشفت وزارة الصحة عن أربعة أسباب لحدوث ألم الصدر، على النحو التالي:
-الشد العضلي في عضلات الصدر.
-مشاكل في القلب.
-التهابات الرئة.
-التهابات المعدة.
لذا ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة سريريًا وتحديد ما يلزم لها.
وعليكم السلام— الصحة_937 (@SaudiMOH937) September 25, 2023
بشكل عام هناك عدة أسباب لحدوث ألم الصدر ومنها:
الشد العضلي في عضلات الصدر
مشاكل في القلب
التهابات الرئة
التهابات المعدة
لذا ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة سريريا وتحديد ما يلزم لها.
عافاك الله