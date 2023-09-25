الصحة: 4 أسباب لحدوث ألم الصدر

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ألم الصدر هو عبارة عن ألم يحدث في أي منطقة في الصدر، ويكون عرضًا مرضيًا لعدد من الاضطرابات المرضية.

كشفت وزارة الصحة عن أربعة أسباب لحدوث ألم الصدر، على النحو التالي: اضافة اعلان

-الشد العضلي في عضلات الصدر.

-مشاكل في القلب.

-التهابات الرئة.

-التهابات المعدة.

لذا ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة سريريًا وتحديد ما يلزم لها.

