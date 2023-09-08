الصحة تحذر من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.. مضاعفات خطيرة

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حذرت وزارة الصحة من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية، مؤكدة أن ذلك يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي "عش بصحة": "لا تتناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية؛ لأن زيادته في جسمك قد يتسبب بمضاعفات سلبية مثل تلف الكبد". اضافة اعلان





ما هو مكملات الحديد



فئات معرضة لخطر نقص الحديد



ويؤكد الأطباء، أنه من الضروري جداً التنويع في النظام الغذائي لتوفير احتياجات الجسم من المواد المختلفة، ومن ضمنها المعادن.وفي بعض الأحيان قد يوصي الطبيب بتناول المكملات الغذائية لتعويض النقص الحاد على سبيل المثال في حالات فقر الدم (الأنيميا).وعلى الرغم من علم الطبيب بالمصادر الطبيعية الغنية بالحديد مثل (السبانخ، والبطاطا، والبروكلي، والبازلاء، والفاصوليا، والبنجر، والكرنب، والسلق، وغيرها)؛ يكون السبب في التوصية هو أن المكملات الغذائية تصمم بشكل صيدلاني خاص بالإضافة إلى التراكيز العالية والمواد المضافة التي تساعد على الامتصاص لتوفر الكميات المطلوبة في أقصر فترة زمنية، وذلك لمنع مضاعفات المرض وتسريع عملية الشفاء.مكملات الحديد غالباً ما توصف لعلاج فقر الدم الناجم عن:- الحمل.- فترات الطمث الثقيلة.- مرض الكلية.- العلاج الكيميائي.من بين الأشخاص الذين قد يكونوا معرضين لخطر نقص الحديد الخدج، والأطفال الصغار، والمراهقات، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية؛ بما في ذلك الفشل القلبي المزمن، ومرض كرون، ومرض الاضطرابات الهضمية، والتهاب القولون التقرحي.ورغم فوائد الحديد إلا أن الأطباء يؤكدون أهمية عدم تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.